Un volo Qatar Airways ha subito una forte turbolenza con danni alla cabina e il ricovero di un passeggero. Nonostante le immagini dei danni, l’aereo è tornato in servizio il giorno successivo, con le autorità che hanno parlato di fake news.

Davvero strana la vicenda di un volo Qatar Airlines, oggetto di turbolenze e di accuse di fake news. Ma cosa è successo? Andiamo con ordine. Domenica scorsa, il volo 1499 della Qatar Airways, operante tra Doha e Kilimanjaro, ha attraversato una violenta turbolenza mentre sorvolava la Somalia, che ha causato danni significativi all’interno della cabina, come testimoniato da fotografie pubblicate sui social media.

A Qatar Airways flight from Doha encountered severe turbulence over Somalia due to adverse weather conditions. As a result, the aircraft sustained internal damage, and at least one passenger required medical attention and was transferred to a Nairobi hospital for treatment. pic.twitter.com/81afJnQXrd — DP (@DanChepta) May 6, 2024

Nonostante i dati di FlightAware non rivelino variazioni insolite di velocità o altitudine, è stato richiesto il ricovero ospedaliero di un passeggero, che è stato trasportato da Kilimanjaro a Nairobi, in Kenya, per ricevere cure mediche adeguate.

Osservando la rapidità con cui l’aereo è ritornato in servizio, sono arrivi i primi dubbi. Infatti, lo stesso Airbus A330-200, identificato con il codice A40-DC, è stato utilizzato per la stessa rotta il giorno successivo. Questo dettaglio pone un serio dubbio: le foto sono vere o si riferiscono ad un altro episodio simile? E se fossero vere, chi ha autorizzato a far volare un aereo potenzialmente danneggiato.

1/2: Our attention has been drawn to circulating Social Media reports alleging that a Qatar Airways flight encountered severe turbulence and internal damage before landing at JKIA. We want to clarify that these reports are FALSE. pic.twitter.com/fF9Ruo9bPR — Kenya Airports Authority (@KenyaAirports) May 6, 2024

A quel punto, nonostante le prove visive del danno e le testimonianze dei passeggeri, le autorità keniote hanno negato qualsiasi problema, una posizione curiosa considerando che non erano state direttamente accusate di negligenza.

Effettivamente si tratta di un caso anomalo, probabilmente una dichiarazione della compagnia aerea potrebbe far luce su quanto realmente accaduto.

Fonte: VFTW

