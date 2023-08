Wider Cannes Yachting Festival 2023: il debutto di WiderCat 92

Wider Cannes Yachting Festival 2023: i due scafi di WiderCat 92, attuale ammiraglia della gamma di catamarani a propulsione ibrida seriale e prima delle 5 unità vendute da Wider, debutteranno in occasione del Salone Nautico di Cannes 2023.

WiderCat 92, disegnato da Luca Dini Design & Architecture in collaborazione con il Centro Stile Wider, è dotato della versione più recente ed esclusiva del Serial Hybrid Propulsion System introdotto per la prima volta nel 2015 nel segmento dei superyacht da Wider. Appositamente progettato con le migliori componenti per l’applicazione su un multiscafo, il sistema sfrutta la creazione di energia elettrica sia tramite generatori sia tramite pannelli solari.

L’energia creata viene opportunamente gestita dal “Wider Power Management System” e utilizzata per la propulsione e per le utenze di bordo ottimizzando anche i consumi grazie al livellamento dei giri del generatore, se e quando coinvolto; tutta l’energia prodotta e non utilizzata, grazie al software esclusivo, viene impiegata per ricaricare il pacco batterie, evitando ogni spreco.

Tutto il sistema è progettato e realizzato con l’impiego di hardware appositamente studiato e testato che ne permette il funzionamento in totale sicurezza e la navigazione in modalità completamente elettrica, in totale silenzio e assenza di vibrazioni. I consumi sono drasticamente ridotti, così come le emissioni inquinanti in atmosfera e gli intervalli di manutenzione dei componenti meccanici si allungano notevolmente rispetto ad una propulsione tradizionale.

