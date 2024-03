Varato il nuovo yacht di lusso Tankoa T450 My Go

E’ stato varato il nuovo Tankoa T450 My Go a Genova. Progettato da Giorgio M. Cassetta, il T450 si distingue per il suo design sofisticato e le soluzioni abitative personalizzate, come la suite armatoriale sul ponte principale e l’esclusiva palestra sul ponte superiore.

Il nuovo superyacht di lusso T450 My Go è prima unità della nuova serie Tankoa, venduta alla fine del 2021 e recentemente varata, rappresenta un’evoluzione significativa per il cantiere, che introduce così un modello sotto i 50 metri che ridefinisce gli standard di comfort, eleganza e prestazioni.

Il design del T450, frutto della collaborazione con Giorgio M. Cassetta, riflette un’armonia tra eleganza classica e innovazione, con un layout personalizzato che risponde alle esigenze di un armatore americano. La volontà di quest’ultimo di espandere la stazza lorda da 430GT a 450GT ha permesso di ottenere un volume interno maggiore, senza compromettere le linee slanciate e raffinate che sono il segno distintivo di Tankoa. Questa scelta testimonia la flessibilità del cantiere nel realizzare yacht semi-custom che coniugano ampiezza degli spazi e integrità estetica.

Il T450 My Go è dotato di caratteristiche uniche, come una palestra dedicata e un accogliente sky-lounge con focolare sul ponte superiore, oltre a una suite armatoriale situata sul ponte principale che offre una vista speciale sul mare. Le ampie finestrature illuminano gli interni con luce naturale; il beach club, con murate laterali abbattibili, e un lettino prendisole che chiude la zona piscina durante la navigazione, rappresentano solo alcune delle innovazioni che rendono il T450 un’opera di ingegneria e design nautico unico.

L’ospitalità a bordo è garantita da cinque confortevoli suite per gli ospiti, collocate sul ponte inferiore, che assicurano privacy e comfort. Con una seconda unità del T450 già venduta e in costruzione, insieme al 45m TX450, Tankoa è pronto a consegnare Go in primavera e a presentarlo sui palcoscenici internazionali dei saloni nautici autunnali.

Copyright Image: Sinergon LTD