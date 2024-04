Antonini Navi ha celebrato la posa della chiglia di Seamore 34 nel suggestivo scenario del Golfo di La Spezia.

Nelle scenografiche cornici del Golfo di La Spezia, Antonini Navi ha celebrato la posa della chiglia di Seamore 34, un’imponente yacht semi-custom che combina eleganza, innovazione e prestazioni senza compromessi. Questa imbarcazione di 33,5 metri, costruita in acciaio e alluminio, promette di ridefinire gli standard del lusso marittimo.

La cerimonia di posa della chiglia, evento riservato all’armatore e agli stretti collaboratori del progetto, riflette la tradizione e l’importanza simbolica di questo gesto. Risalente all’epoca romana, la pratica di inserire una moneta nello scafo come segno di buon auspicio per i costruttori e per chi viaggerà sull’imbarcazione, testimonia l’attenzione di Antonini Navi per i dettagli e la cura nella realizzazione dei suoi capolavori.

La nascita di Seamore 34 è frutto della stretta collaborazione tra l’esperto ufficio tecnico di Antonini Navi e due realtà eccellenti nel panorama del design nautico: Hydro Tec per il design delle linee esterne e l’architettura navale, e Hot Lab per lo sviluppo e la progettazione degli interni. Questa sinergia ha dato vita a un progetto unico, che si distingue per stile, comfort e innovazione.

Il varo di Seamore 34 è previsto per l’inizio del 2025 insieme al suo debutto ufficiale al Cannes Yachting Festival dello stesso anno. La posa della chiglia si colloca a poche settimane dall’avvio della costruzione di un nuovo Explorer Yacht di 32 metri.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Antonini Navi

Copyright Image: Sinergon LTD