Orari MotoGP TV8 Misano 2022 e diretta SKY

Ecco la programmazione con gli orari della MotoGP su TV8 a Misano per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, e che potremo ovviamente vedere anche su SKY e NOW in diretta. La partenza della gara è prevista per Domenica 4 Agosto alle ore 14 quando secondo il calendario verrà dato il via al quattordicesimo gran premio della stagione del Motomondiale.

Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Appuntamento per una gara che terrà i tifosi con il fiato sospeso. Da una parte c’è Pecco Bagnaia che è riuscito nell’impresa di vincere tre volte di fila, rimontando il distacco da 91 a 44 punti che ha confronti del leader della classifica. Dall’altra c’è Fabio Quartararo, che pur conservando un importante gap, incomincia a sentire il fiato sul collo. Una guerra di nervi fin dalle libere, con un pubblico che farà sicuramente sentire il proprio tifo. Qui tutti i dettagli sui punteggi nella classifica MotoGP piloti, marche e team.

Il programma del weekend di MotoGp a Misano

Il programma del weekend del GP di San Marino sarà quello quello tradizionale dei round europei del Motomondiale. MotoGP in pista sempre tra Moto3 e Moto2 nelle giornate di venerdì e sabato e gara prevista alle 14 domenica. Appuntamento importanto per la MotoE, perchè proprio a Misano si deciderà chi sarà il campione 2022.

Le gare di tutte le classi andranno in onda in diretta su Sky Sport MotoGP e sull’app Now, mentre come sempre TV8 trasmetterà le differite delle gare di MotoGp, moto2 e Moto3.

Orari TV8 MotoGP Misano 2022 in chiaro



Qui sotto gli orari della MotoGP su TV8 per poter vedere il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in differita, in chiaro e gratis.

Sabato 3 Settembre

12.15: Paddock Live

12.35: Qualifiche Moto3

13.30: Fp4 Motogp

14.10: Qualifiche Motogp

15.05: Qualifiche Moto2

Domenica 4 Settembre

10.30: Paddock Live

11.00: Gara Moto3

12.20: Gara Moto2

13.15: Paddock Live Gara

13.30: Grid Pre-gara Motogp

14.00: Gara Motogp

Orari SKY MotoGP Misano in diretta SKY e NOW



Qui sotto invece gli orari delle dirette TV su SKY del GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano, che sono visibili anche in streaming anche su NOW.

Giovedì 1 Settembre

17.00: Diretta Conferenza Stampa Motogp

18.00: Paddock Live Show

Venerdì 2 Settembre

08.50: Paddock Live

09.00: Fp1 Moto3

09.55: Fp1 Motogp

10.55: Fp1 Moto2

13.00: Paddock Live

13.10: Fp2 Moto3

14.05: Fp2 Motogp

15.05: Fp2 Moto2

16.00: Paddock Live

18.00: Paddock Live Show

Sabato 3 Settembre

08.50: Paddock Live

09.00: Fp3 Moto3

09.55: Fp3 Motogp

10.55: Fp3 Moto2

11.45: Qualifiche Moto E

12.15: Paddock Live

12.35: Qualifiche Moto3

13.30: Fp4 Motogp

14.10: Qualifiche Motogp

15.05: Qualifiche Moto2

16.20: Gara 1 Moto E

17.00: Conferenza Stampa Post-qualifiche

18.00: Paddock Live Show

Domenica 4 Settembre

08.10: Paddock Live

08.20: Warmup Moto3

08.50: Warmup Moto2

09.40: Warmup Motogp

10.30: Paddock Live

11.00: Gara Moto3

12.20: Gara Moto2

13.15: Paddock Live Gara

13.30: Grid Pre-gara Motogp

14.00: Gara Motogp

15.00: Zona Rossa

15.30: Gara 2 Moto E

16.00: Paddock Live Ultimo Giro

19.00: Race Anatomy

