Prime Video annuncia una nuova docu-serie Amazon Exclusive in uscita nel 2022 dedicata al Campionato Mondiale di MotoGP.

Amazon annuncia la nuova docu-serie Amazon Exclusive dedicata al Campionato Mondiale di MotoGP, con il dietro le quinte del ritiro di Valentino Rossi? Scopriamo cosa è successo durante la principale competizione internazionale di moto da corsa su circuito, che ripecorre la stagione 2021 appena conclusa, facendo vedere come piloti e squadre vivono i momenti che precedono una gara e come si preparano a scendere in pista. La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2022.

MotoGP 2021 docu serie Prime Video: 8 episodi nel 2022

Prodotta da The Mediapro Studio in collaborazione con Dorna, la nuova docu-serie Amazon Exclusive, composta da otto episodi da 50 minuti ciascuno, segue i piloti protagonisti della massima categoria e i loro team manager, con uno sguardo unico e senza precedenti al dietro le quinte del campionato 2021. Dalle sessioni di allenamento, ai box, fino ai momenti più adrenalinici che vivono i piloti prima di una gara, la serie darà accesso esclusivo ad una delle stagioni che ha fatto sognare gli appassionati delle due ruote

Oltre a Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT), i protagonisti sono ovviamente Marc Márquez (Repsol Honda), il nuovo Campione del Mondo Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), Maverick Viñales (Aprilia Racing Team Gresini), il nuovo vice-Campione del Mondo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (team Ducati Lenovo) e, tra gli altri, il campione 2020 Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), oltre ai direttori sportivi delle principali squadre.

Tanti i volti che provengono dalle diverse scuderie e ognuno darà la propria visione su quelle che sono le principali sfide che si affrontano quotidianamente. Attraverso filmati esclusivi, la serie racconterà sia le storie delle future promesse di questo sport, sia quelle dei veterani che hanno portato al successo tante squadre. Uno sguardo intimo, unico ed esclusivo che porterà gli spettatori al centro del mondo dei piloti e del loro team, sia dentro che fuori dal circuito.

La docu-serie segue le orme di altre produzioni Prime Video di contenuti sportivi, come Fernando, Six Dreams o All or Nothing: Manchester City.

