F1 GP Australia 2022: griglia di partenza, Leclerc in Pole

La griglia di partenza definitiva del F1 GP Australia 2022 vede in pole uno strepitoso Leclerc, con la Ferrari che sarà affiancata in prima fila dalla Red Bull di Verstappen. In seconda fila Perez e Norris, con Hamilton che partirà dalla quinta posizione mentre Sainz solo dalla nona.

Griglia di partenza F1 GP Australia 2022

1. Leclerc (Ferrari) 1’17”868

2. Verstappen (Red Bull) 1’18”154

3. Perez (Red Bull) 1’18”240

4. Norris (McLaren) 1’18”703

5. Hamilton (Mercedes) 1’18”825

6. Russell (Mercedes) 1’18”933

7. Ricciardo (McLaren) 1’19”032

8. Ocon (Alpine) 1’19”061

9. Sainz (Ferrari) 1’19”408

10. Alonso (Alpine) s.t.

11. Gasly (AlphaTauri) 1’19”226

12. Bottas (Alfa Romeo) 1’19”410

13. Tsunoda (AlphaTauri) 1’19”424

14. Zhou (Alfa Romeo) 1’20”155

15. Schumacher (Haas) 1’20”465

16. Albon (Williams) 1’20”135

17. Magnussen (Haas) 1’20”254

18. Vettel (Aston Martin) 1’21”149

19. Latifi (Williams) 1’21”372

20. Stroll (Aston Martin) s.t.

—–

