Gli esplode la gomma posteriore in gara ma Dunlop si salva miracolosamente

Durante la gara TT North West 200 è esplosa la gomma posteriore di Michael Dunlop che miracolosamente è rimasto in sella della sua Hawk Suzuki.

E’ davvero un miracolo quello accaduto a Michael Dunlop, al quale è letteralmente esplosa la gomma posteriore durante una gara in Irlanda del Nord. L’incidente è stato filmato da uno spettatore della North West 200, una gara TT. Dunlop è riuscito a mantenere in piedi la sua Hawk Suzuki nonostante l’improvviso cambiamento della trazione posteriore. Non sono state riportate ferite.

C’è da dire che, neanche a farlo apposta, Michael Dunlop è stato uno dei motociclisti che hanno avuto problemi con una partita di pneumatici difettosi forniti, ironia della sorte, dalla Dunlop. Poco dopo l’incidente, la stessa Dunlop ha deciso di ritirare dall’evento motorsport i propri pneumatici e, di conseguenza, tutti i concorrenti che utilizzano la sua gomma. Ovviamente l’azienda produttrice ed il motociclista non hanno alcun legame.

La Dunlop ha assicurato ai piloti che il problema è stato risolto e non riguarderà i pneumatici forniti per il prossimo TT dell’Isola di Man, in programma dal 28 maggio all’11 giugno.

