Bike set-up: come regolare l’assetto della bici. Il libro di Phil Burt.

Pedalare meglio e fare meno fatica inutile si può: tutti i segreti in questo libro guida.

Con “Bike set-up. Come regolare l’assetto della bici ” continuiamo la serie di libri che ci insegnano come migliorare la nostra vita o la nostra attitudine alla strada. Se la scorsa settimana ci siamo dedicati alle moto con “Questione di polso. Il libro su come si guida una moto da competizione“, oggi è il momento degli appassionati di bici per capire le varie regolazioni, per pedalare meglio e fare meno fatica.

Questa guida pratica, frutto del lavoro di uno dei maggiori esperti del settore, vi condurrà passo dopo passo nel processo di settaggio della bici e di posizionamento del corpo in sella, al fine di massimizzare il vostro potenziale nel ciclismo. Dopo un weekend passato in sella sulla bicicletta cadete preda di dolori alla zona lombare? Le scarpette vi si consumano di più su un lato che sull’altro? Soffrite di intorpidimento delle mani o di dolore alle ginocchia? Phil Burt, capo fisioterapista del British Cycling e consulente del Team Sky, ha lavorato con centinaia di ciclisti per aiutarli a risolvere questi e molti altri problemi.

Bike set-up. Come regolare l’assetto della bici e il posizionamento biomeccanico del ciclista per massimizzare le prestazioni ed evitare gli infortuni

In questo libro, Phil Burt i suoi metodi per analizzare la posizione del corpo e ottenere il meglio dalla bici. Il corretto bike set-up, infatti, può fare la differenza tra il successo e l’insuccesso di una corsa, ma può arrivare a costare più della bicicletta stessa se lo si affida a dei professionisti.

Qui trovate, invece, tutte le informazioni che vi servono per farlo da soli con la giusta preparazione e consapevolezza. Allora cosa aspettate? Lasciatevi guidare da Phil Burt in questo percorso portando la bici e il vostro corpo a lavorare in perfetta armonia fra loro. Arricchito di utili diagrammi, test diagnostici e casi studio, questo volume è un must per tutti i ciclisti determinati a ottenere il massimo delle prestazioni.

Dettagli prodotto

Editore : Elika (30 giugno 2016)

Lingua : Italiano

Copertina flessibile : 192 pagine

ISBN-10 : 8898574290

ISBN-13 : 978-8898574292

Peso articolo : 620 g

Dimensioni : 24.2 x 1.6 x 17.3 cm

