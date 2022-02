Questione di polso. Il libro su come si guida una moto da competizione.

Un interessantissimo libro per chi vuole guidare bene in moto, con la testa sulle spalle.

Se in passato vi abbiamo insegnato come hackerare un’automobile, oggi vi vogliamo insegnare come si guida una moto da competizione. “Questione di polso. Come si guida una moto da competizione” è il libro giusto per capirci di più, grazie ai consigli di Keith Code. Poco conosciuto in Italia, Keith è un vero guru negli Stati Uniti, dove ha fondato la California Superbike School.

Tra i suoi allievi possiamo trovare campioni del calibro di Wayne Rainey, James Toseland e Leon Camier. Sempre negli USA, è considerato come l’istruttore di moto su pista di maggior successo al mondo. Ecco allora che il libro ci porta alla domanda: è possibile migliorare le proprie capacità di guida in sella ad una moto trovando in un libro tutti i segreti e le astuzie per farlo? A leggere “Questione di polso” di Keith Code, già autore di diversi lavori sul tema, pare proprio di sì.

Questione di polso. Come si guida una moto da competizione di Keith Code.

Il libro insegna e soprattutto illustra attraverso una ricca serie di schemi e disegni come affrontare la guida sportiva, su strada e in pista in totale sicurezza. Muovendo dal concetto che il perfetto controllo e la stabilità di una moto dipendono in particolare da “come si usa” il polso destro. Code spiega, passo dopo passo, come individuare la traiettoria migliore da seguire sul dritto e in curva, come riuscire a restare ancorati alla moto oppure, in caso di caduta, come svincolarsi al più presto dalla stessa; e ancora, come sterzare o come tenere sempre d’occhio ciò che sta accadendo alle proprie spalle. Un autentico vademecum, uno strumento indispensabile per qualsiasi centauro che voglia portare “al limite” il proprio mezzo sempre con la testa sulle spalle.

Dettagli libro

Editore : Nada (26 febbraio 2014)

Lingua : Italiano

Copertina flessibile : 144 pagine

ISBN-10 : 887911591X

ISBN-13 : 978-8879115919

Peso articolo : 600 g

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime

I nostri consigli in libreria

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.