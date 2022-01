Questa nuova E-Bike è perfetta per ogni livello e stile di riding.

La rinnovata Giant Trance X E+ 2022, mountain bike elettrica versatile e potente progettata per affrontare ogni tipo di percorso fuoristrada, si presenta con alcune interessanti novità. Infatti è caratterizzata da un robusto telaio in alluminio ALUXX SL, il nuovo motore SyncDrive Pro, batteria fino a 750wh, il sistema di sospensioni Maestro e tanta elettronica.

Giant Trance X E+ 2022: E-Bike da Trail

Il telaio, ottimizzato per ruote da 29”, è abbinato ad un sistema di sospensioni Maestro: forcella da 150mm e ammortizzazione da 140mm di escursione. Dotazione adatta per una guida veloce e sicura, anche sulle salite tecniche e nei tratti in discesa più ripidi.

Inoltre, il sistema Flip Chip permette di modificare le misure degli angoli del tubo sterzo e del tubo sella, così come la posizione del movimento centrale. Caratteristiche che consente al riders di modificare il setup per adattare la E-MTB al proprio stile di guida e al percorso che si affronta. La posizione inferiore risulta ideale per avere maggiore stabilità nelle discese meno tortuose e nei tratti veloci. La posizione superiore invece è perfetta per affrontare in agilità le salite ripide e più tecniche.

Giant Trance X E+ 2022: motore SyncDrive Pro

Il nuovo motore SyncDrive Pro in dotazione alla Trance X E+ è in grado di erogare fino a 85Nm di coppia a garanza di un supporto alla pedalata continuo ed efficiente. Sviluppato in collaborazione con Yamaha, questo motore è più compatto, silenzioso e leggero rispetto alle versioni precedenti, e offre un’agilità e affidabilità complessive migliorate.

Il motore lavora in sinergia con il sistema SmartAssist Technology che impiega sensori smart e algoritmi avanzati per determinare il miglior supporto da fornire alla pedalata, in funzione di stile di guida e terreno. Tuttavia i livelli di assistenza sono 5: Power, Sport, Active, Basic e Eco. Inoltre, il modello top di gamma è inoltre equipaggiato con la batteria EnergyPak 750 integrata nel telaio e e migliora le performance e l’autonomia del 20%.

Giant Trance X E+ 2022: prezzi e modelli per l’Italia

La gamma Trance X E+ è disponibile sul mercato italiano in tre modelli:

Trance X E+ Pro 29 1 (Amber Glow): 6.149,00 €

Giant Trance X E+ Pro 29 2 (Sapphire): 5.449,00 €

Trance X E+ Pro 29 3 (Black Diamond): 4.949,00 €

Se la Trance X E+ non vi soddisfa vi raccomandiamo la Giant Trance X Advanced E+ con telaio in carbonio.

Per maggiori informazioni, visitate il sito Giant.

