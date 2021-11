Pronta a soddisfare le esigenze degli amanti dell’off-road, è dotata del nuovo motore SyncDrive Pro, sistema flip chip e sospensioni Maestro

Giant presenta la nuova Trance X Advanced E+, una mountain bike a pedalata assistita innovativa in grado di soddisfare anche i bikers più esigenti. Tuttavia, grazie al rinnovato motore SyncDrive Pro, al nuovo telaio in carbonio, al sistema di sospensioni Maestro (150mm di escursione anteriore e 140mm posteriore) e ruote tubeless da 29″ è la e-mtb ideale per affrontare ogni trail più velocemente e con meno sforzo.

La nuova Trance X Avdanced E+ è la prima MTB elettrica in carbonio mai progettata da Giant. Si tratta infatti di una bici dalle elevate prestazion, design moderno e a tecnologie all’avanguardia, come l’unità RideControl Go e il sistema flip chip che permette ai ciclisti di modificare l’assetto della bici in base alle loro esigenze.



















Giant Trance X Advanced E+: potente e reattiva

Il nuovo motore SyncDrive Pro, sviluppato in collaborazione con Yamaha, è più compatto, più leggero e più silenzioso rispetto alle versioni precedenti. Tuttavia eroga una coppia fino a 85Nm. Questo si traduce quindi in una pedalata potente e fluida che permette di affrontare facilmente le salite più sconnesse nel massimo divertimento.

Il motore lavora inoltre in perfetta sintonia con la SmartAssist Technology, un sistema di supporto automatico che, tramite l’utilizzo di 6 sensori smart e di complessi algoritmi, valuta quale sia il miglior supporto alla pedalata (Power, Sport, Active, Basic e Eco) analizzando perfino la tipologia di terreno che si percorre. Ma non è tutto: il sistema SmartAssist monitora anche l’efficienza della batteria, così che venga erogata sempre la giusta quantità di energia senza sprechi.

Giant Trance X Advanced E+: versatile su ogni terreno

Una delle qualità principali della nuova Trance X Advanced E+ è la sua adattabilità ai diversi tipi di terreno. Di serie troviamo infatti il reggisella telescopico Contact Switch, la sella Romero e lo speciale sistema Flip Chip che permette di regolare l’angolo di sterzo. Quando lo switch è impostato nella posizione inferiore, la bici risulta più agile sui tratti più veloci e negli spazi aperti. Al contrario, la posizione superiore è la più indicata per i terreni più lenti e tecnici.

Giant Trance X Advanced E+: tutto sotto controllo

Il design della Trance Advanced X E+ permette di tenere facilmente sotto controllo le varie funzionalità presenti nelle bici. In particolare, con l’unità RideControl Go, integrata nel tubo orizzontale, è possibile accendere la bici in pochi secondi e cambiare facilmente le impostazioni del motore. Sul manubrio si trova invece il RideControl Ergo 3, un piccolo controller con 3 tasti configurabili tramite la RideControl App, che può anche essere montato su entrambi i lati del manubrio.

Infine, tra le novità più interessanti spicca inoltre la batteria EnergyPak 625 perfettamente integrata nel tubo obliquo, che può essere riportata all’80% di carica in poco più di due ore.

Giant Trance X Advanced E+: prezzi e modelli per l’Italia

La nuova gamma è disponibile sul mercato italiano in due modelli:

Trance X Advanced E+ 1 “Panther/Phanthom Green”: prezzo 7.199 euro

Trance X Advanced E+ 2 “Starry Night”: prezzo 6.199 euro.

Migliori Offerte E-Bike su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!