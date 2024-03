Giant AnyTour E+ e AnyTour X E+: e-bike per la città e per il trekking

Scopri le e-bike Giant AnyTour E+ per la città e AnyTour X E+ per trekking. Telaio in alluminio, motore potente, batteria integrata e design ergonomico.

Il marchio taiwanese introduce sul mercato delle biciclette elettrice le innovative e-bike urbane e da trekking: Giant AnyTour E+ per la vita cittadina, ideale per il tragitto casa-lavoro, e la AnyTour X E+ per gli amanti dell’esplorazione su terreni misti e avventure extraurbane.

Entrambi i modelli condividono il telaio in lega leggera e sono equipaggiati con il motore Syncdrive dotato di Smart Assist, che permette una regolazione automatica dell’assistenza al pedale. La AnyTour E+ monta un motore Syncdrive Sport 2 da 75 Nm di coppia, mentre la AnyTour X E+ vanta un motore Syncdrive Pro più performante, con 85 Nm di coppia massima.

La batteria integrata nel telaio ha una capacità di 625 Wh per la AnyTour E+ e di 800 Wh per la AnyTour X E+, entrambe espandibili con un range extender da 250 Wh. Sul manubrio, il display Ride Dash Evo a colori fornisce dati su velocità, distanza percorsa, autonomia residua e navigazione. Il comando remoto RideControl Ergo 2, con i suoi pulsanti di grandi dimensioni e design ergonomico, permette una facile gestione delle funzioni, inclusa l’indicazione del livello di batteria e della modalità di assistenza selezionata.

Caratteristica comune è il design step-through, che semplifica l’accesso alla bici. Il confort di guida è assicurato da reggisella telescopico e forcella ammortizzata, che smorzano gli impatti con il suolo. La scelta di adottare una trasmissione a cinghia, in luogo della tradizionale catena, minimizza la manutenzione. Luci integrate, portapacchi e un supporto per il rimorchio integrato nel forcellino posteriore conferiscono a entrambe le e-bike Giant una grande versatilità.

Listini Prezzi

Entrambe le versioni sono disponibili in quattro differenti versioni.

Prezzi gamma Giant AnyTour E+

AnyTour E+ 0: 5.399 euro

AnyTour E+ 1: 4.399 euro

AnyTour E+ 3: 3.599 euro

AnyTour E+ 5: 3.399 euro

Prezzi gamma Giant AnyTour X E+

AnyTour E+ 0: 5.399 euro

AnyTour E+ 1: 4.399 euro

AnyTour E+ 3: 3.599 euro

AnyTour E+ 5: 3.399 euro

