Thule Paramount Hybrid Pannier, lo zaino perfetto anche per gli spostamenti in bici

Nuovo zaino Thule Paramount Hybrid Pannier perfetto per coloro che necessitano di spazio negli spostamenti quotidiani in bicicletta.

Thule Paramount Hybrid Pannier è lo zaino ideale per andare al lavoro in bicicletta oppure utilizzarlo nella vita quotidiana e nel tempo libero senza la necessità di dover cambiare zaino. Tuttavia si tratta di una borsa ibrida che in pochi secondi si trasforma da paniere laterale per bici a zaino, per semplificare le giornate degli urban commuters.

Lo zaino ibrido Thule Paramount è facile da montare e smontare dal telaio della bici grazie a un innovativo sistema che permette di fissare la borsa con un rapido clic. Passare da paniere per bici a zaino è ancora più immediato: basta far scorrere la zip del pannello posteriore, capovolgerlo e riagganciare la zip, con gli spallacci dello zaino pronti all’uso. Per facilitare ogni spostamento, lo zaino ibrido è stato realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici, è compatibile con un lucchetto e un faretto da bici e dispone di una pratica asola per agganciare il casco.

La collezione Thule Paramount, progettata per garantire funzionalità, comfort e sicurezza è disponibile anche su Amazon con Spedizione Prime.

Thule Paramount Hybrid Pannier: prezzo

Il nuovo zaino Thule Paramount Hybrid Pannier da 26L sarà disponibile a partire dal 1° febbraio 2024 nei colori Nutria Beige, Soft Green e Black ad un prezzo al pubblico consigliato di 205,00 euro.

Copyright Image: Sinergon LTD