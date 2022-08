Bullet Train: gli esclusivi occhiali Police per Brad Pitt

Sta per iniziare una nuova emozionante avventura: Police torna sul grande schermo in collaborazione con Sony Pictures per il nuovo film hollywoodiano “Bullet Train”, diretto da David Leitch e ispirato al romanzo best seller di Kōtarō Isaka “I sette killer dello Shinkansen”.

Dopo il successo della collaborazione cinematografica in “Men in Black: International”, il brand lifestyle conferma il suo legame con il mondo del cinema e realizza una nuova avvincente partnership. “Bullet Train” è un thriller d’azione folle e divertente in cui un gruppo di assassini si ritrova assieme, con obiettivi collegati ma contrastanti, a bordo dello stesso treno ad altissima velocità che attraversa il Giappone.

Bullet Train: il trailer ufficiale

Per il personaggio protagonista di Ladybug, interpretato dall’attore premio Oscar Brad Pitt, Police ha realizzato in esclusiva un iconico occhiale che ne caratterizza il look. Un modello da vista in acetato nero lucido con spessori bold, frontale squadrato e deciso e asta decora con l’iconico logo Police a forma di aquila di ispirazione ’90s.

L’occhiale è disponibile anche con frontale rettangolare più sottile e in versione da sole, è riconoscibile anche nel trailer ufficiale del film. Disponibile in varie opzioni, incluse lenti fumo, polarizzate, oppure in versione speciale con lenti chiare e leggero trattamento specchio. In Italia, “Bullet Train” sarà distribuito al cinema dal 25 agosto.

