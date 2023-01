Web Eyewear occhiali 2023: la nuova montatura unisex con clip-on

Web Eyewear occhiali 2023: il design elegante della nuova collezione esprime il rinnovamento estetico e tecnico del brand attraverso un occhiale da vista che, grazie a un comodo e agevole clip-on, può essere indossato anche durante una splendida giornata di sole.

Il semplice meccanismo di lenti scure, facilmente agganciabili alla raffinata montatura, permette di trasformare l’occhiale da vista in un occhiale da sole che unisce funzionalità e bellezza, dando vita a un modello dalla personalità inconfondibile, che ti accompagnerà per tutta la giornata, sino alla vista di un cielo stellato.

Forma pantos per la nuova montatura unisex in acetato. Un modello classico che gioca elegantemente con colori e trasparenze. Innovativo è il contrasto tra la struttura del frontale e delle aste, all’interno delle quali è inserito come anima l’inconfondibile torchon di Web Eyewear. La montatura presenta un clip-on che permette di trasformare rapidamente l’occhiale da vista in un modello da sole.

