La nuova linea di valigie creata pensando alle reali esigenze del mototurista.

Valigie moto Mytech Superleggera: l’azienda investe nella ricerca e amplia la propria gamma prodotti lanciando, a Eicma 2021, Superleggera: la nuova linea di valigie hi-tech realizzata in fibra di carbonio rinforzata in alluminio, creata pensando alle reali esigenze del mototurista e testandole.

La serie Superleggera si inserisce così a fianco delle già note linee Model-x, Raid e Light, posizionandosi a un livello superiore in termini di innovazione, design, leggerezza e resistenza: ingredienti essenziali della prima gamma di casa Mytech che unisce le qualità della fibra di carbonio alle proprietà dell’alluminio, ideali per il viaggio su due ruote.

Il carbonio, a parità di rigidità, pesa molto meno rispetto all’alluminio, assorbe meglio le vibrazioni, ha caratteristiche di isolamento termico e buone proprietà ignifughe, oltre ad essere resistente agli urti, alla fatica e al carico. Impiegare la fibra di carbonio ha permesso una sostanziosa riduzione di peso, passando da 5kg a 3.7kg per il bauletto e da 7kg a 3.9kg per la valigia dritta, che si traduce in una riduzione all’incirca del 44% del peso, mantenendo lo stesso carico massimo a parità di litraggio.

Il kit valigie moto Mytech Superleggera si compone di un bauletto, una valigia dritta, una scaricata con apertura a ribalta da entrambi i lati con coperchio asportabile.

