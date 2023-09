Ducati ha partecipato, per la prima volta all’Italian Bike Festival di Misano, dove ha presentato agli appassionati del brand, e dell’e-bike in generale, la nuova Ducati e-mtb Powerstage RR Limited Edition. Questa e-enduro, con telaio interamente in fibra di carbonio, è la Ducati e-mtb più esclusiva di sempre: un concentrato di tecnologia e componentistica avanzata.

Ducati e-mtb Powerstage RR Limited Edition: caratteristiche

La Powerstage RR è allestita con il nuovissimo motore Shimano EP801 da 85Nm di coppia, sospensioni Öhlins (180 mm di escursione anteriore e 170 posteriore), cerchi Crankbrothers in carbonio (29” anteriore, 27.5” posteriore), potenti freni Braking da 203 mm, pneumatici Scorpion Pirelli e cambio elettronico SRAM GX Eagle AXS a 12 velocità.

Componenti che, insieme alla geometria del telaio (tubo sella verticalizzato da 78° e angolo di sterzo aperto da 64°), garantiscono prestazioni al massimo della categoria sui percorsi enduro più estremi e passaggi ad alte velocità anche su ostacoli impegnativi.

Ducati ha portato a Misano anche la nuova versione “AXS” della e-Road Futa. Questa bicicletta con telaio monoscocca in fibra di carbonio prende il nome dal celebre passo appenninico dove Ducati testa tutti i suoi modelli di moto. Dotata del gruppo SRAM Rival eTAP AXS con motore FSA System (42Nm di coppia) nascosto nel mozzo, cambio elettronico wireless 2×12 velocità, connettività AXS, potenti freni a disco idraulici e possibilità di integrare un misuratore di potenza, la Futa ha un peso ridotto a 12,4 Kg e una resistenza del motore impercettibile, caratteristiche che la rendono scattante e veloce anche una volta superati i 25Km/h, la soglia a cui i motori delle e-bike si spengono.

Ducati ha schierato a Misano anche il resto della gamma, completata dai modelli TK01-RR (una e-enduro in lega leggera di alluminio) e MIG S (la e-mtb all mountain).

