Idee per regali di Natale 2022 originali ed economici: i libri più belli

Quando si vive in periodi di ristrettezza, può essere interessante avere idee per regali di Natale originali ma economici. Cosa regalare quindi? Come fare un pacchetto per tutti che non sia banale e possa piacere, senza dissanguare le finanze domestiche?

La soluzione utile, educativa e piacevole per fortuna c’è ed è rappresentata dal classico libro, inossidabile e intramontabile. Per chi non ha ancora deciso, ecco qualche consiglio per regalo di Natale originale, che sicuramente non deluderà.

F1 Heroes. Campioni e leggende nelle foto di Motorsport Images

Dal primo Campionato Mondiale vinto nel 1950 da Giuseppe “Nino” Farina all’epopea di Lewis Hamilton, passando attraverso tutte le leggende della Formula 1: Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumacher…. solo per citare alcuni dei protagonisti di questo libro.

Uno spettacolare racconto dei vincenti, delle loro straordinarie automobili, dei loro duelli, ma anche un racconto dei grandi sconfitti e dei grandi eroi che pur non avendo vinto il campionato sono entrati nel mito, Gilles Villeneuve su tutti.

Figure che hanno segnato un tempo, la storia del motorismo. Vincitori e vinti, riuniti in una galleria dentro la quale ciascuno di noi riconosce un volto, un gesto, un istante della propria vita. Campioni in trionfo, campioni perduti. Amatissimi tutti perché portatori di una frenesia, di una gioia indimenticabile, di un dispiacere profondo.

Dettagli del libro

Editore ‏ : ‎ Skira (16 settembre 2021)

Lingua ‏ : ‎ Italiano

Copertina rigida ‏ : ‎ 192 pagine

ISBN-10 ‏ : ‎ 8857246248

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-8857246246

Peso articolo ‏ : ‎ 1.41 kg

Dimensioni ‏ : ‎ 25 x 2.5 x 29 cm

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime

Volare alto. Appunti sulla felicità di un pilota delle Frecce Tricolori di Jan Slangen

E’ giusto volare in alto con la fantasia anche con i regali di Natale originali. Jan Slangen, ex comandante delle Frecce Tricolori, attraverso la propria esperienza in Aeronautica Militare, ci porta per mano nel mondo del volo e della passione per il cielo. Impegno dedizione e un amore costante per questa attività sono i valori che il libro emana esortando tutti coloro che vivono una passione, ad assaporarla appieno mediante la voglia di vivere. Un libro carico di entusiasmo per l’aviazione e di fiducia nei propri sogni.

Per Jan Slangen – già pilota e Comandante delle Frecce Tricolori – il volo rappresenta una metafora della vita. Per spiccare il volo, come per raggiungere i traguardi di ogni giorno, non bastano passione ed equilibrio, servono anche un paio di ali, reali o immaginarie, con cui realizzare i propri sogni.

Questo libro è la storia di un bambino curioso e attento che arriva a guidare la squadra di piloti più ammirata al mondo. Sfrecciando tra le nuvole, Slangen impara a vivere con i piedi saldamente a terra: dalla nascita della sua vocazione, quasi per caso, al lungo addestramento, fino a disegnare evoluzioni mozzafiato con i colori della bandiera italiana. Un viaggio tra emozioni e paure raccolte qui per la prima volta, un racconto sulla realizzazione dei propri desideri, sulla forza della fantasia e sul rigore che richiede, sulla ricerca di una felicità che spesso è molto più vicina di quanto pensiamo.

“Queste pagine sono una dichiarazione d’amore. Se scrivo, è per provare a spiegare perché il volo fa innamorare così tanto. E, soprattutto, perché è così bello quando siamo ricambiati. Ma anche perché librarsi in aria riempie come nessun’altra cosa; perché, da lassù, tutto sembra più chiaro – fuori e dentro di noi; perché anche le cose e le persone più lontane, all’improvviso, ci appaiono più vicine; e perché ogni cosa sembra trovare un senso, più autentico, più alto, più profondo.“.

Dettagli del libro

Editore ‏ : ‎ La nave di Teseo + (11 aprile 2019)

Lingua ‏ : ‎ Italiano

Copertina flessibile ‏ : ‎ 184 pagine

ISBN-10 ‏ : ‎ 8893950200

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-8893950206

Peso articolo ‏ : ‎ 220 g

Dimensioni ‏ : ‎ 21.6 x 1.6 x 15.4 cm

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime

Diario di un Motociclista Dilettante: Dalla Sicilia a Capo Nord in moto di Simone Calandra

Regali di Natale economici ma di grande effetto, come questo libro dedicato agli appassionati ma anche ai “dilettanti”, come si definisce l’autore in modo simpatico e sincero.

Quando il protagonista decise di intraprendere un viaggio in moto in assoluta solitudine di oltre 10 mila km attraverso tutta l’Europa partendo dalla Sicilia fino al punto più a nord del continente Europeo, dove d’estate il sole non tramonta mai, non aveva nessuna conoscenza di meccanica né tanto meno esperienze di viaggi in motocicletta, ma la sfida era proprio quella… testare le proprie capacità in situazioni di difficoltà e trarre la forza interiore per affrontare qualsiasi avversità che un viaggio in solitaria poteva presentare e che non hanno tardato a presentarsi…

Dettagli del Libro

ASIN ‏ : ‎ B08P8GQXLH

Editore ‏ : ‎ Independently published (20 novembre 2020)

Lingua ‏ : ‎ Italiano

Copertina flessibile ‏ : ‎ 124 pagine

ISBN-13 ‏ : ‎ 979-8695251739

Peso articolo ‏ : ‎ 218 g

Dimensioni ‏ : ‎ 13.97 x 0.71 x 21.59 cm

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime

Una donna può tutto. 1941: volano le Streghe della notte di Ritanna Armeni

Un bellissimo regalo di Natale originale, dedicato alla memoria di un gruppo di donne russe eroiche, le Streghe della notte, durante la seconda guerra mondiale, protagoniste in prima linea, a volte con mezzi insufficienti, contro l’invasore nazista.

Donne pilota che hanno dimostrato quanto vincente possa essere il patriottismo e la determinazione nel combattere un nemico tecnicamente superiore. Un capitolo spesso messo da parte che deve giustamente essere ricordato, meritevole forse di una bella pellicola cinematografica.

Le chiamavano Streghe della notte. Il loro nemico, prima ancora dei tedeschi, il pregiudizio, la diffidenza dei loro compagni, l’oblio in cui vorrebbero confinarle. Contro questo oblio scrive Ritanna Armeni, che sfida tutti i «net» della nomenclatura fino a trovare l’ultima strega ancora in vita e ricostruisce insieme a lei la loro incredibile storia.

È Irina Rakobolskaja, 96 anni, la vice comandante del 588° reggimento, a raccontarci il discorso, ardito e folle, con cui l’eroina nazionale Marina Raskova convince Stalin in persona a costituire i reggimenti di sole aviatrici. È lei a descriverci il freddo e la paura, il coraggio e perfino l’amore dietro i 23.000 voli e le 1100 notti di combattimento. E a narrare la guerra come solo una donna potrebbe fare.

Dettagli del Libro

Editore ‏ : ‎ Ponte alle Grazie; 5° edizione (8 febbraio 2018)

Lingua ‏ : ‎ Italiano

Copertina flessibile ‏ : ‎ 240 pagine

ISBN-10 ‏ : ‎ 8868338106

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-8868338107

Peso articolo ‏ : ‎ 240 g

Dimensioni ‏ : ‎ 13.7 x 1.9 x 20.5 cm

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime

Le Mans la sfida del secolo: Ford, Ferrari e la battaglia per la gloria di A.J. Baime

Questo libro fa parte di quei Regali di Natale economici nel prezzo ma non certo nel contenuto, grazie al racconto di bel pezzo di storia dell’automobilismo sportivo.

All’inizio degli anni Sessanta, Enzo Ferrari dominava la scena automobilistica europea con le sue sfavillanti auto sportive: un design rivoluzionario unito a un tachimetro che superava i 260 km/h rendevano le sue macchine vera fantascienza su ruote.

Ma i rischi che l’alta velocità comportava gli avevano fatto guadagnare il soprannome «l’Assassino», a causa dei piloti che persero la vita correndo per lui. Nel frattempo, il giovane e inesperto Henry Ford II, che aveva preso in mano le redini della compagnia di suo nonno, sapeva che doveva cambiare le sorti dell’impresa di famiglia: la gente non cercava più il comfort in un’auto ma la velocità, non la sicurezza ma l’estetica.

Con l’aiuto del visionario Lee Iacocca e di un ex campione diventato costruttore, Carroll Shelby, Henry decise che l’innovazione della Ford sarebbe iniziata entrando nel mondo delle corse europee, partendo dalla prestigiosa, spaventosa, pericolosissima 24 Ore di Le Mans. La missione era tutt’altro che semplice: Ford doveva inventare e costruire una macchina in grado di battere l’indiscusso re rosso del circuito, e trovare un pilota tanto folle quanto audace che osasse accettare questa sfida. E Ken Miles era l’uomo giusto.

A.J. Baime trasporta i lettori in un’era dorata, in un momento glorioso in cui la spietata rivalità tra Ford e Ferrari ha raggiunto l’apice, tra incidenti mortali, velocità vertiginose e prove al limite dell’impossibile dei due piloti che avrebbero portato le due case automobilistiche alla vittoria o alla rovina.

Dettagli del Libro

Editore ‏ : ‎ Sperling & Kupfer (29 ottobre 2019)

Lingua ‏ : ‎ Italiano

Copertina flessibile ‏ : ‎ 304 pagine

ISBN-10 ‏ : ‎ 8820067978

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-8820067977

Peso articolo ‏ : ‎ 400 g

Dimensioni ‏ : ‎ 15.5 x 2.4 x 21.3 cm

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime

Ali volanti di Luca Parrillo

Per gli appassionati di aviazione tra i regali di Natale originali c’è questo libro che ci porta a toccare con mano le idee che hanno fatto nascere i velivoli cosiddetti tutt’ala. Si parte dai primi progetti agli albori dell’aviazione fino ad intrufolarsi in tutti i meandri di modifiche, successi e fallimenti. Un libro che tratta un argomento aeronautico curioso, facendoci comprendere come si è arrivati ad esempio al bombardiere stealth B-2.

Un viaggio affascinante nel poco conosciuto mondo delle Ali Volanti, dal primo brevetto del 1910 alle realizzazioni statunitensi degli Anni ’60, per finire con il bombardiere stealth B-2 Spirit, in servizio oggi nell’USAF. La domanda alla quale hanno cercato una risposta progettisti di un po’ tutto il mondo, dagli albori del volo, è sempre stata una sola: come risparmiare peso in un aeromobile? E la risposta naturale è: “togliendo tutto il superfluo dalla struttura della macchina”. Poiché l’unico elemento davvero necessario per il volo è l’ala, molti progettisti si sono dedicati alla realizzazione di aeromobili tutt’ala.

Il libro racconta le idee visionarie degli ingegneri tedeschi, gli esperimenti inglesi, gli studi dei russi e degli svizzeri, fino ad arrivare a colui che è considerato “il papà” delle ali volanti: Jack Northrop.

Dettagli del Libro

Editore ‏ : ‎ Luckyplane (1 aprile 2020)

Lingua ‏ : ‎ Italiano

Copertina flessibile ‏ : ‎ 144 pagine

ISBN-10 ‏ : ‎ 8894391949

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-8894391947

Peso articolo ‏ : ‎ 580 g

Dimensioni ‏ : ‎ 21 x 0.8 x 29 cm

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime

Inseguendo le ombre dei colibrì di Paolo Zambon

Viaggiare è un piacere per la mente, e nei regali di Natale economici questo libro vi farà fare bella figura perché non è solo un racconto di viaggio, ma soprattutto l’esperienza nell’incontrare persone nuove e popolazioni completamente diverse da ciò che immaginiamo.

Dettagli del prodotto

Editore ‏ : ‎ Alpine Studio (19 gennaio 2017)

Lingua ‏ : ‎ Italiano

Copertina flessibile ‏ : ‎ 322 pagine

ISBN-10 ‏ : ‎ 8899340366

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-8899340360

Peso articolo ‏ : ‎ 480 g

Dimensioni ‏ : ‎ 19.8 x 2 x 13.5 cm

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.