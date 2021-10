Il manuale dell’hacker di automobili: il libro guida per il penetration tester.

Il manuale dell'hacker di automobili vi spiega come accedere ai sistemi elettronici dell'auto, le vulnerabilità, potenziali attacchi e come porvi rimedio.

Oggi vi insegniamo come hackerare un’automobile, e non è uno scherzo. Non c’è bisogno di pensare alle automobili che si guidano da sole: come abbiamo visto nel caso dei problemi con i semiconduttori, qualsiasi veicolo che circoli sulle nostre strade e che sia stato costruito nell’ultima ventina d’anni possiede un gran numero di componenti elettronici e quasi tutte le sue parti sono controllate elettronicamente.

Non ci si pensa, normalmente, ma le possibilità di attacco di un veicolo sono molte, dal telecomando che apre le portiere al segnale Wi-Fi, dalla porta utilizzata dai meccanici per la manutenzione fino alla console di infotainment.

Questo libro, che ormai è considerato un testo classico del settore, mostra come accedere ai sistemi elettronici dell’auto, come si possano retroingegnerizzare quei sistemi e le comunicazioni che avvengono fra i vari componenti, per capire innanzitutto come funziona il veicolo, quali siano le sue vulnerabilità, come possa sfruttarle un potenziale attacco e come vi si possa porre rimedio.

Il tutto mediante strumentati di hacking open source come Metasploit, Wireshark, Kayak, can-utils e ChipWhisperer. Oltre agli aspetti di sicurezza, le tecniche esplorate permettono di intervenire sui veicoli anche per migliorarne le prestazioni.

Il manuale dell’hacker di automobili. Guida per il penetration tester di Craig Smith

Editore : Edizioni LSWR; Prima edizione (27 ottobre 2016)

Lingua : Italiano

Copertina flessibile : 320 pagine

ISBN-10 : 8868954133

ISBN-13 : 978-8868954130

Peso articolo : 660 g

Dimensioni : 16.99 x 1.85 x 24 cm

