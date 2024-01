“Ferrari. L’uomo, l’auto, il mito” di Brock Yates si addentra nei meandri della vita di Enzo Ferrari, figura emblematica nel panorama dell’automobilismo mondiale. Questa biografia, pubblicata nel novembre 2023, si distingue per la sua capacità di fornire un’analisi esaustiva non solo dell’uomo Ferrari ma anche dell’ambiente culturale e industriale in cui operava.

Yates affronta la complessità di Enzo Ferrari con un approccio critico e dettagliato, evitando la trappola dell’agiografia. Il lettore è guidato attraverso un viaggio che inizia dalla nascita del marchio Ferrari, passando per i trionfi e i drammi sportivi, fino ad arrivare ai dettagli meno conosciuti della vita personale di Ferrari. L’autore, noto per il suo stile narrativo coinvolgente, riesce a trasportarci in un mondo dove l’eccellenza e la passione per le corse si fondono con la complessità umana e professionale del suo protagonista.

Il libro non si limita a raccontare il successo delle automobili Ferrari nelle competizioni; piuttosto, dipinge un ritratto sfaccettato del suo creatore. Enzo Ferrari viene presentato come un personaggio contraddittorio: da un lato un visionario e un innovatore, dall’altro un individuo severo e talvolta implacabile con i suoi dipendenti e piloti. Questa dualità è uno degli aspetti più affascinanti della narrazione.

Yates, attraverso documenti personali e testimonianze, riesce a delineare un quadro completo che va oltre il mito creato dalla stampa dell’epoca. Emergono dettagli che rivelano la natura umana di Ferrari, mostrando le sue vulnerabilità e i suoi punti di forza. Questo approccio rende la lettura particolarmente avvincente e fornisce una prospettiva più onesta e bilanciata rispetto a molte altre biografie sull’argomento.

L’autore

Brock Yates è stato un autore, giornalista e sceneggiatore americano, noto soprattutto per il suo lavoro nel campo dell’automobilismo. Yates ha avuto una carriera prolifica, caratterizzata da un approccio distintivo e appassionato verso il mondo delle corse e delle auto.

Yates è stato a lungo un pilastro della rivista “Car and Driver”, qui i suoi articoli erano celebri per l’acume critico e l’approccio diretto. La sua scrittura combinava un’approfondita conoscenza tecnica con un’acuta sensibilità per le storie umane dietro le macchine e le competizioni.

Tra i suoi maggiori successi, spicca la creazione della “Cannonball Run”, una corsa non ufficiale attraverso gli Stati Uniti, nata come una sorta di sfida e di ribellione contro le rigide normative stradali, è diventata un fenomeno culturale e ha ispirato vari film e libri, a cui lo stesso Yates ha contribuito come sceneggiatore.

