E’ uscito nelle sale italiane, il film “Ferrari” di Michael Mann, presentato alla 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è un’opera cinematografica che cattura l’essenza di una delle figure più emblematiche nel mondo dell’automobilismo: Enzo Ferrari. Interpretato da Adam Driver nel ruolo di Enzo e Penélope Cruz nella parte della moglie Laura, il film si distingue per un cast stellare che include anche Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Jack O’Connell, Sarah Gadon e Gabriel Leone.

Scritto da Troy Kennedy Martin e dallo stesso Mann, “Ferrari” si basa sul romanzo di Brock Yates, “Enzo Ferrari: The Man and The Machine”, ed è stato girato in Italia. La pellicola si immerge nell’affascinante e rischioso mondo delle corse automobilistiche degli anni ’50, raccontando la storia di una leggenda che ha costruito un mito inossidabile, diventando un’icona mondiale.

La trama si svolge a Modena nel 1957, dove Enzo Ferrari, ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, si trova in una crisi personale e professionale. La sua azienda è in difficoltà e il suo matrimonio è in crisi, aggravato dalla morte dell’unico figlio Dino e dalla scoperta dell’esistenza di Piero, il figlio avuto da una relazione extraconiugale. Ferrari decide di puntare tutto su una gara di velocità, la leggendaria Mille Miglia, in cerca di riscatto.

Michael Mann, conosciuto per film di culto come “Heat”, “L’ultimo dei Mohicani” e “Collateral”, nonché candidato all’Oscar per “Insider – Dietro la verità”, dirige magistralmente il film. La sua scelta di girare in Italia rende omaggio alle atmosfere e all’autenticità dei personaggi. La troupe include professionisti di spicco come il direttore della fotografia Erik Messerschmidt, la scenografa Maria Djurkovic, il costumista Massimo Cantini Parrini, l’hair & make-up artist Aldo Signoretti e i montatori Lee Horloff e Pietro Scalia.

La produzione di “Ferrari” è stata realizzata da STX Entertainment, con la collaborazione di Leone Film Group e Rai Cinema per la distribuzione italiana. Il film rappresenta un’esperienza cinematografica epica, spettacolare e appassionante che non solo celebra la storia di Enzo Ferrari ma offre anche una riflessione intensa sulle sfide e le passioni che caratterizzano il mondo delle corse e della creazione automobilistica.

“Ferrari” di Michael Mann è un film che racchiude in sé tutti gli elementi del grande cinema: una regia di alto livello, un cast eccezionale, una sceneggiatura ben articolata, e una produzione che cura ogni dettaglio. È un film che lascia un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati di cinema e di automobilismo.

Ferrari film 2023: la gallery

