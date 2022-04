Orari F1 TV8 GP Australia 2022 con diretta SKY e NOW

Gli orari per vedere il GP di F1 di Australia 2022 gratis in chiaro su TV8 in differita, dirette su SKY e NOW.

Ecco gli orari F1 TV8 GP Australia 2022, con il via Domenica 10 aprile alle ore 7 del mattino in diretta ed alle 15.15 in differita in chiaro da Melbourne su Sky Sport F1, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Nello stesso weekend ci sarà anche la MotoGP, la SBK e la Formula E. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

C’è grande attesa per vedere se si ripeterà un’altra doppietta Ferrari a podio sia nella gara d’esordio in Bahrain sia a Jeddah, dove però ha vinto Max Verstappen. Qui invece la classifica della F1 2022 con il mondiale piloti e quello costruttori.

Il programma televisivo del weekend di Formula 1 inizia Giovedì con la Pitwalk, per proseguire con le libere del venerdì, le qualifiche del sabato ed il GP di domenica.

Orari F1 TV8 GP Australia 2022 in chiaro

Sabato 9 aprile

Ore 15.00: Pre qualifiche

Ore 15.30: Qualifiche GP Australia in differita

Ore 16.45: Post qualifiche

Domenica 27 marzo

Ore 15.00: Pre gara

Ore 15.15: GP Australia in differita

Ore 17.15: Post gara

Orari F1 SKY GP Australia 2022 in chiaro

Giovedì 7 aprile

Ore 12.15: Pit Walk

Venerdì 8 aprile

Ore 1.30: conferenza stampa piloti in streaming su skysport.it

Ore 4.45: Paddock Live

Ore 5: prove libere 1 F1

Ore 6: Paddock Live

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 8: prove libere 2 F1

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Paddock Live Show

Sabato 9 aprile

Ore 4.45: Paddock Live

Ore 5: prove libere 3 F1

Ore 6: Paddock Live

Ore 7.15: #skymotori

Ore 7.30: Paddock Live

Ore 8: qualifiche F1

Ore 9.15: Paddock Live

Ore 9.45: Paddock Live Show

Domenica 10 aprile

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7: Gara F1

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 12: Race Anatomy

