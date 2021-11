Tutti i piloti MotoGP 2022, la loro nazionalità ed i relativi team di appartenenza, sia ufficiali sia privati con tutti i numeri che utilizzeranno durante le gare del motomondiale.

Alla vigilia del Test MotoGP di Jerez (QUI tutti gli orari) in programma sul circuito spagnolo il 18 e 19 novembre, la FIM ha diffuso la lista ufficiale del Piloti MotoGP 2022 che prenderanno il via nel prossimo Campionato del Mondo.

I 24 Piloti MotoGP 2022 scaldano i motori e sono pronti a scendere in pista in sella alle loro team ufficiali o private. La due giorni sarà l’occasione per testare le novità che le case motociclistiche avranno portato in previsione del Motomondiale 2022. Mancherà Valentino Rossi, ritiratosi domenica a Valencia, e mancherà Marc Marquez, affetto da diplopia.

Tuttavia toccherà ad uno dei piloti italiani al via non far rimpiangere il Dottore, nove volte campione del mondo. Sarà quindi uno tra Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Andrea Dovizioso, oppure un giovane tra Marini, Bastianini, Di Giannantonio, Bezzecchi?

Piloti MotoGP 2022 e team

N° RIDER NATIONE TEAM MOTO 4 ANDREA DOVIZIOSO ITALIA WITHU YAMAHA RNf YAMAHA 5 JOHANN ZARCO FRANCIA PRAMAC RACING DUCATI 10 LUCA MARINI ITALIA VR46 RACING TEAM DUCATI 12 MAVERICK VINALES SPAGNA APRILIA RACING APRILIA (*) 20 FABIO QUARTARARO FRANCIA MONSTER ENERGY YAMAHA YAMAHA (*) 21 FRANCO MORBIDELLI ITALIA MONSTER ENERGY YAMAHA YAMAHA (*) 23 ENEA BASTIANINI ITALIA GRESINI RACING DUCATI 25 RAUL FERNANDEZ SPAGNA TECH3 KTM FACTORY RACING KTM 30 TAKAAKI NAKAGAMI GIAPPONE LCR HONDA IDEMITSU HONDA 33 BRAD BINDER SUD AFRICA RED BULL KTM FACTORY RACING KTM (*) 36 JOAN MIR SPAGNA SUZUKI ECSTAR SUZUKI (*) 40 DARRYN BINDER SUD AFRICA WITHU YAMAHA RNF YAMAHA 41 ALEIX ESPARGARO SPAGNA APRILIA RACING APRILIA (*) 42 ALEX RINS SPAGNA SUZUKI ECSTAR SUZUKI (*) 43 JACK MILLER AUSTRALIA DUCATI LENOVO DUCATI (*) 44 POL ESPARGARO SPAGNA REPSOL HONDA HONDA (*) 49 FABIO DIGIANNANTONIO ITALIA GRESINI RACING DUCATI 63 FRANCESCO BAGNAIA ITALIA DUCATI LENOVO DUCATI (*) 72 MARCO BEZZECCHI ITALIA VR46 RACING DUCATI 73 ALEX MARQUEZ SPAGNA LCR HONDA CASTROL HONDA 87 REMY GARDNER AUSTRALIA TECH3 KTM FACTORY RACING KTM 88 MIGUEL OLIVEIRA PORTUGALLO RED BULL KTM FACTORY RACING KTM (*) 89 JORGE MARTIN SPAGNA PRAMAC RACING DUCATI 93 MARC MARQUEZ SPAGNA REPSOL HONDA HONDA (*)

(*) TEAM UFFICIALE

