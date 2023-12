L’app Free To X diventa Muovy, il nuovo “hub per i servizi online” di Autostrade

A partire dalla fine di dicembre 2023, l’app di Free To X cambierà nome in Muovy, nome più semplice e forse anche più facile da ricordare che racchiude tutti i servizi online di ASPI.

Muovy sarà anche una sezione all’interno del sito ufficiale di Autostrade, da dove poter continuare a usufruire del cashback e di tutti gli altri servizi proposti da Autostrade finora su Free To X.

Muovy e Free To X

Probabilmente per una maggiore chiarezza, ASPI ha deciso di separare maggiormente le sue divisioni. Finora, infatti, Free To X, conosciuta più per le colonnine autostradali, all’interno della sua app dava la possibilità di richiedere il cashback per i ritardi dovuti ai lavori e altri servizi ma, paradossalmente, non di attivare le colonnine né di vederle sulla mappa, cosa fattibile solo all’interno del sito.

Con la nuova divisione, Muovy dovrebbe raccogliere tutta l’eredità relativa ai rimborsi, all’acquisto di Viacard, ai pedaggi e quant’altro, lasciando a Free To X il focus sulla mobilità elettrica. Muovy, come detto, sarà una sezione del sito www.autostrade.it, un’app per smartphone disponibile da fine dicembre, e avrà anche un numero gratuito per eventuali chiarimenti: 803.111. Per continuare a usare l’App sarà sufficiente aggiornarla.

Free To X e la ricarica elettrica

Come detto, Free To X dovrebbe concentrarsi di più sulla parte elettrica.

A fine 2023 avrà ultimato la prima parte del suo piano di infrastrutturazione, che in due anni ha fatto passare da una sola stazione di servizio con colonnine a oltre 100. Non ci sono ancora dettagli sugli sviluppi, anche se è facile intuire che dovrebbe focalizzare l’attenzione su quelle mancanti, nonché espandere e migliorare quelle già presenti. Oltre a dotare altri aeroporti, oltre Linate e Malpensa, di colonnine.

