La nuova Alfa Romeo non può chiamarsi Milano, perchè fabbricata in Polonia

Si accende sempre di più il dibattito tra il governo italiano e Stellantis sulla produzione di automobili in Italia. Questa volta è il luogo di produzione del nuovo modello Alfa Romeo Milano a portare alla luce questioni fondamentali riguardanti l’identità di marca e le aspettative dei consumatori.

La controversia si incentra sull’applicazione del cosidetto “Italian Sounding” un principio legale italiano che impedisce l’uso di nomi geografici italiani su prodotti non effettivamente prodotti in Italia, al fine di non indurre in errore il consumatore. Secondo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, un’auto chiamata “Milano” dovrebbe essere prodotta in Italia per evitare indicazioni ingannevoli legate alla sua origine geografica.

Si tratta di una posizione che sottolinea l’importanza del legame tra i prodotti e le loro origini geografiche nell’immaginario dei consumatori, soprattutto quando si tratta di marchi che evocano un forte senso di identità nazionale, come Alfa Romeo per l’Italia. La decisione di produrre il modello Milano in Polonia, secondo il governo italiano, potrebbe minare l’autenticità percepita del marchio e, di conseguenza, la sua reputazione.

In risposta a queste preoccupazioni, il ministro Urso ha evidenziato gli sforzi del governo per incentivare Stellantis a incrementare significativamente la produzione automobilistica in Italia, con l’obiettivo di raggiungere almeno un milione di veicoli prodotti nel Paese. Questo impegno è visto come un passo necessario per sostenere l’industria automobilistica nazionale e, allo stesso tempo, per colmare il divario tra la produzione e la domanda interna di veicoli.

La situazione attuale, in cui l’Italia ospita una sola casa automobilistica che non riesce a soddisfare completamente le esigenze del mercato interno, è descritta da Urso come un’anomalia nel contesto europeo. Il confronto costruttivo con Stellantis è finalizzato a realizzare un piano di produzione che non solo incrementi il numero di veicoli prodotti in Italia ma che rispetti anche le aspettative dei consumatori e i principi di autenticità e trasparenza.

La discussione si apre anche a una prospettiva più ampia, con il ministro che accoglie con favore l’idea di attrarre ulteriori investimenti stranieri nel settore automobilistico italiano, potenzialmente aumentando il numero di case automobilistiche presenti nel Paese. Questo non solo contribuirebbe a diversificare l’offerta sul mercato interno ma anche a rafforzare la posizione dell’Italia come polo di eccellenza nell’industria automobilistica a livello europeo.

Fonte: Sole24Ore

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD