Si è svolta nei box del circuito di Sepang (Malesia) la presentazione del Team Ecstar Suzuki MotoGP 2022. Anche le GSX-RR mantengono la colorazione già vista nel 2021 con l’aggiunta degli sponsor Monster Energy e Estrella Galicia. Confermatissimi i piloti spagnoli Joan Mir e Alex Rins, aiutati dal collaudatore ufficiale Sylvain Guintoli. Il team giapponese è riuscito a chiudere l’anno con Mir nella Top 3 e quindi l’obiettivo per quest’anno è fare un’ulteriore step e puntare con costanza al podio. Tuttavia c’è molta curiosità di vedere in pista le novità portate dagli ingegneri giapponesi sulla moto e sul motore 2022.











































Suzuki MotoGP 2022: Presentazione a Sepang

Per capire a fondo le novità della nuova Suzuki GSX-RR 2022, riprendiamo le parole di Ken Kawauchi – Technical Manager:

“La nostra moto 2021 era equilibrata e competitiva, ma era importante fare un grande passo avanti nel 2022 per assicurarci il nostro posto sul podio. La GSX-RR 2022 ha una base simile alla moto dell’anno scorso ma con alcuni aggiornamenti cruciali, soprattutto nel motore. Volevamo mantenere la maneggevolezza della moto, che è sempre stata forte in curva e stabile, migliorando al contempo l’erogazione di potenza. Con l’aiuto di tutti gli ingegneri in Giappone e in Europa, riteniamo di aver raggiunto questo obiettivo, quindi ora è il momento di testarlo in pista con i nostri piloti”.

