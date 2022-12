Attivisti climatici bloccano le strade a Parigi e stavolta la gente si ribella

Sono gli attivisti climatici di Dernière Rénovation a creare problemi bloccando il traffico in nome della lotta al cambiamento climatico. Con l'”effetto collaterale ” di incolonnare decine e decine di veicoli, che ovviamente producono un inquinamento maggiore.

Le azioni di questi attivisti, come già scritto qui su QM, generano sempre una reazione che non può essere quella sperata, tant’è che difficilmente trovano consensi nell’opinione pubblica. Ma c’è di più, perchè ci può sempre essere qualche emergenza tra chi è bloccato da queste azioni, inutili se non a scopo mediatico.

Ma nell’occasione di una delle ultime azioni di Dernière Rénovation chi solitamente subiva unicamente protestando, è passato dalle parole ai fatti.

Come vediamo nel video, qualcuno è sceso dalle auto e dai furgoni ed ha iniziato a spostare in malo modo gli attivisti. Il problema del blocco del traffico è stato risolto in pochi minuti, e la circolazione è stata ripristinata senza dover aspettare l’intervento delle autorità.

