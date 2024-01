Cantiere delle Marche Deep Blue 141: l’innovativo explorer yacht

Il Deep Blue 141 di Cantiere delle Marche è una fusione di lusso e innovazione tecnologica. Con l’ampia possibilità di personalizzazioni e le sue ottime prestazioni, questo yacht promette avventure indimenticabili in mare.

La serie Deep Blue di Cantiere delle Marche, nata dal progetto originale di Acala, è il risultato di una collaborazione fruttuosa tra il Cantiere navale e il designer Horacio Bozzo. Il Deep Blue 141 è un robusto explorer yacht che porta avanti lo spirito e il carattere della sua nave gemella, M/Y Acala, integrando le richieste specifiche dell’Armatore. Questo dimostra la versatilità e la capacità di personalizzazione della piattaforma di yacht Deep Blue.

Il nuovo Deep Blue 141 è stato venduto, infatti, a un cliente inglese, che ha scelto questo yacht per intraprendere un viaggio intorno al mondo. Le caratteristiche uniche di Deep Blue 141 lo rendono ideale per viaggi di lunga durata verso destinazioni remote, offrendo un’esperienza di navigazione senza pari.

Dal punto di vista estetico, il Deep Blue 141 coniuga fascino e funzionalità, bilanciando l’aspetto robusto degli explorer yacht con l’eleganza di un’imbarcazione di lusso. Progettato per navigare in sicurezza, lo yacht offre ai suoi proprietari la possibilità di esplorare destinazioni remote con tutto il comfort possibile.

Con uno scafo in acciaio, il Deep Blue 141 si estende per oltre 43 metri, con una larghezza di 8,60 metri e una stazza lorda inferiore a 500 GT. Motorizzato con due motori Caterpillar C32, lo yacht può raggiungere una velocità massima di 15,3 nodi e vanta un’autonomia di circa 7.500 miglia nautiche a 10 nodi, rendendolo ideale per viaggi transoceanici.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD