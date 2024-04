Arcadia Yachts Salone Internazionale di Palma 2024

Al Salone Internazionale di Palma, Arcadia Yachts presenta lo Sherpa 80, il suo gioiello nautico progettato per le avventure nel Mediterraneo.

Arcadia Yachts si appresta a giocare un ruolo da protagonista alla quarantesima edizione del Salone Internazionale di Palma. Il cantiere navale italiano metterà in mostra lo Sherpa 80, un’imbarcazione che si distingue come modello ideale per esplorare le acque del Mediterraneo.

Lo Sherpa 80, con i suoi imponenti 24 metri di lunghezza e un baglio di 7 metri, offre un’incredibile superficie vivibile di 220 metri quadrati, distribuiti armoniosamente tra interni ed esterni. Il design innovativo pone particolare attenzione alla disposizione dei ponti, progettati con livelli sfalsati che non solo ottimizzano lo spazio disponibile ma creano anche un affascinante gioco di volumi, intensificando così la connessione diretta con il mare.

Il design esterno è caratterizzato da un pozzetto di quasi 65 metri quadrati, direttamente collegato alla plancetta di poppa tramite una sequenza scenografica di gradini, che esalta ulteriormente la relazione con l’ambiente marino. La zona pranzo situata sull’Aft Deck, grazie alle porte scorrevoli laterali e ai vetri frontali a scomparsa, può essere trasformata in un accogliente jardin d’hiver, offrendo un ambiente versatile adatto a ogni condizione climatica.

La Skylounge è una vera e propria celebrazione della vita all’aria aperta, con le sue ampie finestrature up&down che invitano la brezza marina all’interno. Sul ponte superiore, i 35 metri quadrati della Sunlounge rappresentano l’apice del relax sotto il sole, offrendo una vista panoramica sul mare circostante.

Lo Sherpa 80 non è solo un capolavoro di design, ma è anche un modello di sostenibilità nell’industria nautica. Equipaggiato con pannelli solari e motori Volvo Penta IPS, l’imbarcazione garantisce consumi ridotti, consolidando l’impegno di Arcadia Yachts verso la creazione di yacht eco-compatibili che non sacrificano le prestazioni né il comfort.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Arcadia Yachts

Copyright Image: Sinergon LTD