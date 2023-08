IWC Pilot’s Watch Automatic 41 Black Aces è il nuovo orologio ispirato alla sua collaborazione con le squadriglie della U.S. Navy. Protagonista di questa edizione è il quadrante bianco totalmente luminescente. Costituito da un disco compatto di Super-LumiNova, emette al buio una luce di colore verde che porta ad un nuovo livello la visibilità notturna.

IWC Pilot’s Watch Automatic 41 Black Aces: caratteristiche

Nell’ambito del suo Professional Pilot’s Watches Program, nato dalla collaborazione con la U.S. Navy, IWC sviluppa orologi altamente specialistici per i piloti di jet più esigenti. Il Pilot’s Watch Automatic 41 Black Aces si ispira all’orologio da aviazione realizzato da IWC per i membri dello Strike Fighter Squadron 41 (VFA-41), noto anche come “Black Aces”.

La squadriglia ha sede presso la Naval Air Station Lemoore in California. Costituita nel 1950 a NAS Oceana, VFA-41 fa parte del Carrier Air Wing 9 e utilizza il codice radio “Fast Eagle”.

La caratteristica più sorprendente di questa edizione è il quadrante bianco Lumicast totalmente luminescente. Il quadrante, sviluppato in collaborazione con i piloti della squadriglia “Black Aces”, è frutto di un complesso processo di lavorazione. Nella prima fase, pigmenti di

Super-LumiNova di alta qualità vengono miscelati con un legante, gettati in uno stampo circolare e induriti mediante un processo di polimerizzazione appositamente sviluppato per conferire al materiale una resistenza pari a quella della ceramica.

Il risultato è un disco compatto che viene poi fissato sul pezzo grezzo in ferro dolce. Infine, sul quadrante vengono impressi numeri e indici neri e il logo dei “Black Aces”, simile all’asso di picche di un mazzo di carte.

La cassa del Pilot’s Watch Automatic 41 Black Aces è realizzata in ceramica di ossido di zirconio nera, un materiale che IWC ha utilizzato per prima in orologeria già negli anni ’80. Con un valore nella scala Vickers secondo soltanto al diamante, la ceramica è uno dei

materiali più duri al mondo. Leggerezza, durezza e inscalfibilità la rendono il materiale della cassa ideale per l’uso quotidiano all’interno dello spazio ristretto della cabina di pilotaggio di un caccia.

Inoltre, il suo colore nero opaco evita che i piloti vengano distratti dalla luce solare riflessa dall’orologio. Sul fondello in titanio, un materiale particolarmente leggero, è inciso il jet bimotore dei “Black Aces” su uno sfondo di picche.

Il Pilot’s Watch Automatic 41 Black Aces è alimentato dal nuovo calibro di Manifattura IWC 32100. Lo scappamento in silicio antimagnetico del movimento, abbinato alla cassa interna in ferro dolce, migliora ulteriormente la resistenza ai campi magnetici dell’orologio.

L’efficiente sistema di carica a doppio cricchetto accumula una riserva di carica di 72 ore nella molla motrice. L’orologio è completato da un cinturino in tessuto nero con fibbia ad ardiglione in acciaio sabbiato.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.