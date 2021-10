Ce la farà El Diablo a vincere il suo primo titolo iridato a Misano Adriatico ?

Il Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna (QUI gli orari per seguire le gare in TV) in programma domenica sul circuito di Misano, potrebbe vedere assegnato il titolo mondiale piloti MotoGP.

Tuttavia, Fabio Quartararo su Yamaha che guida la classifica iridata con 254 punti, 52 in più di Pecco Bagnaia su Ducati, potrebbe laurearsi iridato in Romagna. Il pilota ufficiale Yamaha potrebbe diventare quindi il primo pilota francese ad essere incoronato nella classe regina del Motomondiale. Vediamo quindi quali sono gli scenari che permetterebbero a El Diablo di vincere il titolo al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Quartararo, diventa Campione a Misano se:

Vince la gara

Finisce 2° e Francesco Bagnaia non vince

Termina li GP 3° e Francesco Bagnaia non sale sul podio

Finisce 4° o 5° e Francesco Bagnaia non fa meglio del 4° posto

Finisce 6° o 7° e Francesco Bagnaia non fa meglio di 5°

Arriva 8° e Francesco Bagnaia non fa meglio del 6° posto

Finisce 9° e Francesco Bagnaia non fa meglio del 7° posto

Finisce 10° ma Francesco Bagnaia non fa meglio dell’8° posto

Arriva 11° e Francesco Bagnaia è 9

Finisce 12° e Francesco Bagnaia non fa meglio del 10° posto

Finisce 13° ma Francesco Bagnaia non fa meglio di 11°

Termina il GP 14° e Francesco Bagnaia è solo 12°

Finisce 15° e Francesco Bagnaia non fa meglio di 13°

Non conquista alcun punto e Francesco Bagnaia non fa meglio del 14° posto

