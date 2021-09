Oggi sabato 4 settembre sul circuito di Zandvoort in Olanda sarà il momento delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP d’Olanda di F1.

Ecco gli orari F1 del GP di Olanda 2021 che si corre circuito di Zanvoort. Appuntamento per il Gran Premio che si correrà domenica 5 settemre alle 15 in diretta tv su Sky Sport F1 ed in differita alle 19.00 su TV8. Un grande weekend di motorsport, dato che correrà anche la SBK con il round di Francia.

La Formula 1 riprende la corsa per il mondiale con la tredicesima prova del mondiale. Dopo la figuraccia che ha sconvolto i tifosi in Belgio, la F1 cerca di leccarsi le ferite in Olanda, a Zandvoort. Ecco arrivare il Gran Premio d’Olanda, che rinnoverà la sfida tra Mercedes e Red Bull.

I dati del circuito di Zanvoort

Il circuito di Zandvoort è caratterizzato da numerosi saliscendi spettacolari, etorna ad ospitare un Gran Premio dopo 36 anni. L’odierno circuito di Zandvoort misura 4.252 metri e in gara si percorrono 72 giri, per una distanza complessiva di 306,144 Km.

I sorpassi non sono facilitati e proprio per questo motivo nell’ultimo restyling l’ultima curva è stata trasformata in una parabolica di modo da poter aumentare la velocità con il DRS aperto e sperare in qualche sorpasso sul rettilineo principale e alla staccata della prima curva.

Programma completo F1 GP Olanda

Sabato 4 settembre

FP3: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 15:00 – 16:00

Gran Premio: 15:00

Dove guardare il GP di Olanda in TV

Ecco tutte le possibilità per guardare in TV il Gp di Olanda

Sky Sport F1 HD canale 207 TV8 (Digitale Terrestre) Canale 8 NowTv

Come sempre, sarà Sky a trasmettere in diretta tutte le sessioni di prove libere, qualifiche e gara, mentre TV8 trasmetterà la differita qualifiche e gara sul Digitale Terrestre.

Orari F1 Olanda 2021 in diretta su Sky Sport F1 e Now

Sabato 4 settembre

Ore 10.30: Race 1 F3

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12: prove libere 3 F1

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.40: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: qualifiche F1 – Differita su TV8 dalle 18.30

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 17.50: Race 2 F3

Ore 19: Paddock Live Show



Domenica 5 settembre

Ore 10.40: Race 3 F3

Ore 12.05: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: gara F1 – Differita su TV8 dalle 18

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19: Race Anatomy F1

F1 orari TV8 GP Zandvoort per vederla in chiaro

Il GP d’Olanda di Formula 1 del week end 3-5 settembre 2021 sul circuito di Zandvoort sarà trasmesso in differita anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con trasmissione in chiaro di qualifiche e gara:

Sabato 4 settembre – Qualifiche

Qualifiche: differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:30

Qualifiche: differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:30 Domenica 5 settembre – Gara

Gran Premio: differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:30

