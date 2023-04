Orari MotoGP Jerez 2023 su TV8 in diretta con SKY e NOW

Gli orari della MotoGP a Jerez 2023 su TV8 per vedere la gara domenica 30 aprile alle 23 in diretta alle 15 in diretta anche su SKY e NOW. Si, perchè quello del GP di Spagna è uno degli appuntamenti trasmessi in chiaro e in diretta anche su TV8.

Attenzione, perchè gli orari sono leggermente diversi dal solito anche per evitare sovrapposizioni con il GP di Baku di F1 che si corre in contemporanea per un grande weekend di motorsport.

Siamo arrivati al quarto appuntamento della stagione 2023 del Motomondiale, con il Gran Premio che si corre sul mitico circuito di Jerez. La classifica di MotoGP vede in testa Marco Bezzecchi dopo il Gran Premio di Austin, con 64 punti. Il pilota italiano, in sella alla sua Ducati, ha dimostrato di essere in grande forma e di avere un’ottima strategia di gara. Al secondo posto si trova il campione del mondo Francesco Bagnaia con 53 punti. Alex Rins, che corre per il team LCR Honda, occupa la terza posizione con 47 punti, seguito da Maverick Vinales, su Aprilia con 45 punti. Al quinto posto si trova Johann Zarco, mentre Luca Marini è sesto con 38 punti. Una classifica ancora molto aperta, con tante molte altre gare entusiasmanti prima della fine della stagione.

MotoGP Jerez 2023: il programma del weekend in tv

L’evento della MotoGP sarà trasmesso in diretta integrale su Sky Sport MotoGP e su TV8. La novità di questa stagione, la Sprint, verrà trasmessa in chiaro su TV8, insieme alle Qualifiche e alle gare delle tre classi di domenica. La Sprint, con una distanza dimezzata, assegnerà punti ai primi nove piloti classificati al traguardo.

Come accennato, per evitare sovrapposizioni con il Gran Premio di F1 di Baku, le gare di domenica prenderanno il via rispettivamente alle 12:00, alle 13:15 e alle 15:00.

Orari MotoGP Jerez su TV8

Sabato 29 aprile – tutto in diretta

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

Domenica 30 aprile – tutto in diretta

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara

Orari MotoGP Jerez su SKY e NOW

Venerdì 28 aprile

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

Sabato 29 aprile

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

Domenica 30 aprile

10:45-10:55 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Gara

13:15 Moto2 Gara

15:00 MotoGP Gara

Il circuito di Jerez Ángel Nieto

Il circuito di Jerez, costruito nel 1986, ha fatto il suo debutto nel Campionato del Mondo di MotoGP l’anno successivo e oggi rappresenta uno dei tracciati più amati dagli appassionati dello sport delle due ruote. Situato all’interno di una suggestiva valle nel sud della Spagna, offre uno scenario mozzafiato e condizioni meteorologiche sempre favorevoli. Le sue gradinate possono accogliere fino a 250.000 spettatori.

Il circuito andaluso dispone di due tracciati alternativi, rispettivamente di 4.423 e 4.428 metri, entrambi rifatti nel 2005. Grazie a questa caratteristica, il circuito attira diversi team del Campionato del Mondo di MotoGP, che lo utilizzano per le sessioni di test durante l’anno. Recentemente, sono state rinnovate anche le strutture per i media e per gli operatori del settore, comprese la torre di controllo e le aree box, garantendo una maggiore popolarità al circuito.

