Orari F1 TV8 GP Baku Azerbaijan 2022 in diretta su SKY e NOW

Ecco gli orari F1 TV8 GP Baku Azerbaijan 2022 per l’ottavo Gran Premio della stagione di Formula 1. Il via alla gara sarà data domenica 12 Giugno alle 13 con la diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW dal circuito cittadino di Baku. Attenzione, perchè rispetto alle gare europee tutto il programma è spostato di due ore ovviamente a causa del fuso orario.

Grande attesa per la lotta tra Mercedes, Red Bull e Ferrari. Ferrari finalmente competitiva dopo anni di grigiore, ma al momento sembra che l’esperienza del team Red Bull permetta una superiorità rispetto alla scuderia di Maranello. Sicuramente un campionato spettacolare ed al momento apertissimo.

Secondo il calendario F1 2022, il prossimo GP si disputerà in Canada nel weekend del 17-19 Giugno. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui abbiamo tutte le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Orari F1 TV8 GP Australia 2022 in chiaro

Sabato 11 giugno

Ore 18.30: qualifiche F1 in differita

Domenica 12 giugno

Ore 18: Gara F1 in differita

Orari F1 SKY GP Australia 2022

Giovedì 9 giugno

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 10 giugno

Ore 9.30: conferenza stampa piloti in streaming su skysport.it

Ore 10.30: prove libere F2

Ore 12.45: Paddock Live

Ore 13: prove libere 1 F1

Ore 14: Paddock Live

Ore 14.25: qualifiche F2

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: prove libere 2 F1

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live Show

Sabato 11 giugno

Ore 10.40: conferenza stampa team in differita

Ore 11.25: Sprint Race F2

Ore 12.45: Paddock Live

Ore 13: prove libere 3 F1

Ore 14: Paddock Live

Ore 15.15: #skymotori

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: qualifiche F1

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 12 giugno

Ore 9: Feature Race F2

Ore 11.30: Drivers Parade F1

Ore 12: Paddock Live Gara

Ore 13: Gara F1

Ore 15: Paddock Live

Ore 15.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 17: Race Anatomy

