I caschi da moto intelligenti possono cambiare la nostra guida

L’uso del casco è una delle cose più importanti da fare prima di salire in sella. Sappiamo che le lesioni alla testa, al collo, al viso e le lesioni cerebrali traumatiche sono i principali rischi di morte tra i motociclisti. Indossare il casco riduce significativamente la mortalità in caso di incidente stradale.

Le statistiche sono sconfortanti, ma c’è una novità. Come già sapete, sul mercato esistono molti modelli, come potete leggere nella nostra rubrica sui caschi moto.

Ultimamente sono nati caschi intelligenti, che offrono protezione oltre a funzioni aggiuntive connesse per una maggiore sicurezza. Anche se all’esterno possono sembrare uguali, questi caschi intelligenti non solo proteggono dai traumi alla testa come i caschi normali, ma sono anche dotati di componenti aggiuntivi come il Bluetooth integrato nei sistemi di comunicazione e intrattenimento.

Grazie alla connettività Bluetooth, è possibile ascoltare musica, ricevere indicazioni da un assistente vocale o utilizzare un auricolare per telefonare senza dover distogliere lo sguardo dalla strada o cercare il telefono.

Molti caschi sono dotati anche di sensori wireless, estremamente utili perchè consentono di capire quanto sono vicini gli altri veicoli, soprattutto nei casi in cui si deve cambiare corsia.

Le funzioni di questi caschi variano a seconda del produttore. Alcuni caschi intelligenti sono dotati di telecamere integrate. Altri dispongono di una modalità di cancellazione del rumore in grado di bloccare il vento e i rumori dell’autostrada che possono influire sui tempi di reazione del motociclista.

Inoltre, dispone di una modalità di controllo del rumore che consente di ascoltare chiaramente senza doversi togliere il casco. Funzioni tecnologiche che possono apparire come un “di più”, ma che possono rendere la nostra guida più sicura e confortevole.

Se invece avete già un ottimo casco, c’è sempre la possibilità di aggiungere un accessorio utilissimo come il Cosmo Connected, ovvero una luce di stop posteriore rimovibile intelligente e connessa.

Cosmo Connected si adatta a tutti i caschi da moto o scooter senza attrezzi grazie alla base magnetica in dotazione, con o senza guanti. Un kit di due basi magnetiche può essere acquistato a parte per posizionare il Cosmo Moto sul casco del passeggero nel caso di un giro in moto in due persone.

Cosmo Connected si trova su Amazon dove è valutato con 4 stelle su 5, con spedizione Prime.

