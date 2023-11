La nuova gamma Zero Motorcycles a Eicma 2023

Zero Motorcycles torna a Milano in occasione di Eicma 2023, dove presenta tutta la nuova gamma rigorosamente elettrica per il 2024 a livello globale.

Zero sarà ad Eicma dal 9 al 12 novembre presso il Padiglione 13, Stand M72. Qui, è possibile vedere dal vivo tutti i nuovi modelli. Puoi trovare tutte le informazioni sulla fiera meneghina leggendo questo articolo comprensivo di orari, come arrivare e molto altro.

Zero Motorcyles a Eicma 2023 con la nuova Gamma Street

A rinnovarsi per prima è la Gamma Street, che vede come modelli di punta le Zero SR/F e SR/S. Novità assoluta, invece, la nuova Zero S, che si basa sulla stessa piattaforma delle sorelle maggiori ma può essere immatricolata come 11 kW, similmente alla FXE.

La nuova Zero S sostituisce il modello precedente allargando il target potenziale e ottimizzato il rapporto tra costo di utilizzo e autonomia disponibile, con il nuovo motore Z-Force 75-7 e prezzo di listino da 17.840 € f.c. Come detto, il nuovo motore ha 11 kW con prestazioni superiori a un’unità termica equivalente nella potenza, grazie alla coppia costante, alla progressione gestita dall’elettronica senza perdite dovute a una trasmissione di tipo tradizionale.

Inoltre, Zero S 2024 ha lo stesso hardware esterno della SR/F, ma unisce un’architettura interna che punta alla massimizzazione della potenza erogata e alla riduzione del peso, che porta a una massa di 223 kg, dato tra i migliori nelle naked elettriche full size e con dotazione tecnica comparabile. Lato autonomia, si arriva fino a 248 km nel ciclo urbano, e la gestione elettronica del motore si può regolare massimizzando ora le prestazioni ora l’autonomia.

Novità anche per la Zero SR, che nel model year 2024 sarà disponibile di serie nella configurazione per chi ha patente A2, con possibilità di upgrade in vista del passaggio alla patente A, cosa che la rende una moto elettrica flessibile e personalizzabile.

La Gamma Dual Sport

La gamma Dual Sport del 2024 sarà caratterizzata dalla DSR/X con nuove ruote a raggi di serie e pneumatici Pirelli Scorpiontm, e due moto che condividono la piattaforma ma con due target diversi. La prima è la Zero DS MY24, pensata per chi ha patente A1 o B; la seconda la Zero DSR MY24, per chi ha patente A2.

La DS è il nuovo prodotto entry level della gamma Dual Sport, che porta le caratteristiche di comfort e autonomia di DSR/X con motore entro gli 11 kW, che si può guidare anche a 16 anni o in possesso della sola patente B. Così, si dispone di coppia eccezionale per ogni tipo di percorso, pneumatici Pirelli Scorpiontm e ruote in lega leggera, per un peso complessivo fissato a 239 kg.

DSR MY24 invece guarda a chi ha patente A2, con caratteristiche di coppia uniche sul mercato, valore costante di 170 N/m e erogazione poderosa. Inoltre, tramite aggiornamento software presso i rivenditori ufficiali di Zero Motorcycles, può essere potenziata per chi ha patente A, con coppia che raggiunge i 195 N/m.

Come detto, ci sono novità anche per la DSR/X. Non solo le nuove ruote, ma anche una versione speciale chiamata Black Forest Edition, pensata appositamente per le avventure più estreme con la dotazione full optional. Si caratterizza per la colorazione total black lucido e ha di serie parabrezza maggiorato, paramani, barre para motore, protezione fari, fari supplementari, cavalletto centrale e tris di borse. Per il modello è disponibile anche un kit catena per le situazioni di fuoristrada più impegnativo e una linea accessori che punta ad aumentare la capacità della batteria o la velocità di ricarica.

I modelli a 11 kW

Si anticipava a due nuove proposte a 11 kW, la Zero S MY24 e la Zero DS MY24, che si uniscono alla Zero FXE MY24 (noi abbiamo provato la my23) per una gamma completa a 11 kW per i possessori patente A1 o B.

Moto pensate per essere una soluzione versatile per i motociclisti di ogni livello di esperienza ed età, ideali per il commuting cittadino e per esperienze piacevoli ed efficaci anche fuori dalle mura cittadine, grazie al motore Z-Force 75-7. Inoltre, S e DS sono anche la scelta più accessibile per le moto elettriche “full size”, con prezzo d’ingresso più competitivo che le rende appetibili sia per i principianti sia per chi cerca una moto elettrica dal buon rapporto prezzo/prestazioni.

FXE, invece, è una supermotard che nel 2024 si aggiorna con una nuova livrea in bianco lucido.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED