Breguet Marine Tourbillon: il nuovo segnatempo

Breguet Marine Tourbillon è il nuovo modello della Maison della collezione Marine che monta la più emblematica delle invenzioni del fondatore di Breguet. Nato ufficialmente il 26 giugno 1801, il tourbillon è il frutto dello spirito scientifico e orologiero di Abraham-Louis Breguet.

Quest’ultimo sapeva bene che la forza di gravità era nemica della regolarità dei movimenti degli orologi che, all’epoca, venivano prevalentemente indossati in posizione verticale, lungo il corpo. L’effetto della gravità modificava infatti la precisione dell’ora. Per risolvere questo problema di gravità terrestre, il fondatore della Maison Breguet decise di installare l’intero scappamento all’interno di una gabbia mobile che compiva una rotazione completa ogni minuto.

In questo modo, i difetti, che avevano una cadenza regolare, si compensavano reciprocamente. La variazione costante del punto di contatto dei perni del bilanciere nei rispettivi rubini, inoltre, garantiva una migliore lubrificazione. Fu così che il tourbillon venne inventato. A più di 220 anni dalla sua nascita, questo meccanismo appare ancora come una delle creazioni orologiere più affascinanti. Breguet gli rende omaggio introducendolo nella sua collezione Marine.

Breguet Marine Tourbillon: il movimento

La cassa di 42,5 mm racchiude il calibro a carica automatica 581. Questo movimento ultrapiatto dello spessore di 3 mm è dotato di 330 componenti. La sua sottigliezza è resa possibile dall’uso del rotore periferico. Il bilanciere oscilla a una frequenza di 4 Hz e dispone di un’eccezionale riserva di carica di 80 ore.

Dotato di tutte le ultime innovazioni, il calibro presenta una gabbia in titanio e una spirale in silicio. Questo materiale dalle molteplici proprietà resiste tanto alla corrosione quanto all’usura e non risente dei campi magnetici. Le finiture del movimento del nuovo orologio Breguet sono visibili attraverso il fondello in vetro zaffiro della cassa. Il tamburo del bariletto sfoggia una rosa dei venti. Il modello presenta inoltre diverse decorazioni della linea Marine, come il motivo Côtes de Genève.

Il quadrante soleil delle nuove referenze 5577 si veste di una tonalità ardesia per la versione in oro rosa e blu navy per il modello in platino. Il tourbillon situato a ore 5 attira l’attenzione grazie alla sua gabbia che compie una rotazione completa in 60 secondi. Per

mettere in risalto questo meccanismo, il giro delle ore è stato decentrato. Infine, gli indici e le lancette Breguet a “pomme” in oro sono luminescenti.

