Jeep x Marathon: la nuova collezione di orologi

La nuova collezione di orologi “Jeep x Marathon” celebra le radici comuni e l’importante eredità delle due aziende, un omaggio alla storia militare e allo spirito d’avventura.

Jeep e Marathon Watch hanno unito le forze per celebrare i loro ricchi patrimoni storici con il lancio della collezione “Jeep x Marathon”. Questa nuova linea di orologi è un tributo all’onorato servizio prestato alle Forze Alleate sin dal 1941, che integra l’essenza di entrambi i marchi in quattro segnatempo esclusivi.

La collezione trae ispirazione da due icone: la Willys MB, primo veicolo utilizzato dagli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, e la moderna Jeep Wrangler Rubicon.

L’Officer’s Series presenta un trattamento modernizzato del quadrante originale Marathon della Seconda Guerra Mondiale. In questa nuova versione, il classico quadrante è stato aggiornato con trattamenti tipografici ispirati alla Jeep Wrangler 1941 Limited Edition, un nuovo quadrante nero e numeri in rodio invecchiato completamente lumeggiati.

Ogni modello vanta una cassa in acciaio 316L con finitura parkerizzata, che riduce la riflettività e aumenta la resistenza alla corrosione. Il set è offerto in versione meccanica a carica manuale e al quarzo, entrambe dotate di scale di 12 ore e 60 minuti. Il modello manuale da 41 mm è animato da un movimento meccanico Sellita SW210-1 a 18 rubini di fabbricazione svizzera. Il modello al quarzo, sempre da 41 mm, è invece alimentato da un movimento al quarzo ETA F06.402 HeavyDrive-PreciDrive di fabbricazione svizzera. La visibilità in condizioni di scarsa illuminazione è garantita dall’illuminazione MaraGlo della lancetta delle ore, della lancetta dei minuti e dei numeri arabi delle ore. Ogni orologio viene fornito con un nuovo kit di cinturini in pelle a tre pezzi realizzati in pelle Crazy Horse.

La Serie Search and Rescue ha un chiaro look militare che fonde perfettamente elementi distintivi di Jeep e Marathon. Questa serie è disponibile nelle versioni automatica a carica automatica e al quarzo. Entrambi i quadranti presentano il caratteristico indicatore “linea rossa” riproposto come conto alla rovescia dei 15 minuti (ispirato agli strumenti del cruscotto Jeep) e trattamenti tipografici ispirati alla Jeep Wrangler 1941 Limited Edition.

Come icona della serie Serie Search and Rescue, ogni orologio è dotato di una lunetta unidirezionale sovradimensionata da 60 minuti/120 clic per le immersioni e di una resistenza all’acqua di 300 metri. Per illuminare il quadrante e l’intera cassa, ogni segnatempo utilizza una combinazione di tubi di gas trizio e tecnologia MaraGlo. Il GSAR 41 mm è alimentato da un movimento automatico Swissmade Sellita SW200-1, mentre il TSAR 41 mm è dotato di un movimento al quarzo ETA F06.412 HeavyDrive-PreciDrive di fabbricazione svizzera. Su entrambi gli orologi sono incise la griglia Jeep a sette scanalature, situata sul lato della cassa in acciaio 316L, e la stella Willys, situata sulla corona in acciaio zigrinato.

Su ognuno dei fondelli in acciaio inossidabile è inciso il motto del marchio Jeep “Go Anywhere, Do Anything”, oltre a tutte le informazioni tecniche necessarie. Ogni segnatempo reca inoltre la scritta “Since 1941”, in onore della storia condivisa dai due marchi, e presenta un numero di serie unico, oltre a un logo personalizzato “Jeep x Marathon”. Tutti e quattro i segnatempo della collaborazione sono accompagnati da una confezione di latta in edizione limitata.

Fonte Jeep

Copyright Image: Sinergon LTD