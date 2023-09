Baume & Mercier Riviera Calendario Perpetuo: la polivalenza è una delle sue qualità più emblematiche. Simbolo dello spirito lifestyle di Baume & Mercier, l’inconfondibile orologio Riviera celebra quest’anno il cinquantesimo anniversario. Dopo il rilancio nel 2021 con una quinta generazione dalle molteplici sfaccettature, questa icona della Maison esprime, fin dai primi anni ’70, la competenza del brand nell’ambito dell’accostamento dei materiali, del design, del savoir-faire orologiero e della conoscenza della contemporaneità.

Nell’arco di due anni si è dotata di diverse versioni (tre lancette, subacquea, cronografo, fasi lunari, GMT) proposte in diverse dimensioni (da 33 a 43 mm di diametro) per adattarsi a ogni stile senza mai perdere il proprio. Distinguibile da sempre grazie alla lunetta dodecagonale e alle linee pure, questo modello sporty-chic riconoscibile tra mille si presenta in molteplici declinazioni, dando prova di rare capacità creative.

Baume & Mercier presenta ora un nuovo Riviera in versione acciaio da 40 mm di diametro in edizione limitata a 50 pezzi, dotato di una complicazione orologiera di manifattura simbolo della Maison: il Calendario Perpetuo.

Baume & Mercier Riviera Calendario Perpetuo: caratteristiche

La Maison scrive un capitolo fondamentale della saga Riviera con un inedito Calendario Perpetuo dal look senza tempo che non teme di mostrare la propria personalità arricchendo la collezione. La cassa in acciaio dalle linee architettoniche curate e le finiture di alto livello sono incontestabili: il Riviera Calendario Perpetuo Baumatic non può lasciare indifferenti. Al polso, sfoggia una presenza indiscutibile e una personalità di grande eleganza.

Con cassa da 40 mm di diametro e soli 11,8 mm di spessore, il nuovo Riviera Calendario Perpetuo Baumatic è dotato di un movimento di manifattura Baumatic con modulo Dubois-Dépraz, riserva di carica di cinque giorni e le più pregevoli finiture orologiere: ponti con decoro a perlage; platina sabbiata e rifinita con motivi colimaçon; massa oscillante dorata perfettamente abbinata al colore del quadrante e traforata con decori Côtes de Genève a finitura colimaçon; esclusiva incisione Baume & Mercier.

Il vetro zaffiro antigraffio è sottoposto a un trattamento antiriflesso su entrambi i lati e la lunetta, in acciaio inossidabile lucido e satinato soleil, è fissata da 4 viti lucide in puro stile Riviera. Ultimo tocco di raffinatezza ed esclusività, ogni esemplare reca un’incisione speciale con la numerazione della “Limited Edition”.

Modello di punta della collezione, il Riviera Calendario Perpetuo Baumatic richiama lo storico segnatempo del 1985, contraddistinto allora da un calendario completo con indicazione della data, del giorno, del mese e delle fasi lunari. Pur ispirandosi al passato, guarda con decisione al futuro: la grande armonia del quadrante rimanda ai tempi d’oro della storia dell’orologeria. La tinta dorata con finitura satinata verticale e bordo diamantato intorno ai contatori, per sottolineare le funzioni del quadrante dagli accenti vintage, crea un rapporto diretto tra ieri e oggi, gettando le basi per l’avvenire.

Gli indici sono rivettati e rodiati. Le lancette scheletrate di ore e minuti, anch’esse rodiate, sono abbinate con stile a una lancetta in acciaio azzurrato con contrappeso a forma di simbolo Phi e a lancette dei contatori in acciaio lucido e azzurrato. Il disco delle fasi lunari è dorato e blu lucido. Accompagnato da un bracciale in acciaio integrato a tre file rielaborato con smussature decorative sulla maglia centrale, questo modello è dotato dell’esclusivo e affidabilissimo sistema di intercambiabilità dei cinturini che consente di cambiare stile in pochi secondi senza attrezzi particolari.

Infine per il suo 50 anniversario, la Maison reinterpreta il modello Riviera Baumatic con il lancio del “Riviera Edizione Speciale 50° Anniversario”, limitato a 273 pezzi, omaggio allo stile e alla storia della collezione.

Un’edizione speciale che si distingue per dettagli discreti ma d’eccezione, quali la data “1973” apposta come una firma segreta sul quadrante in vetro zaffiro blu trasparente, l’emblematico logo “Phi” della Maison sul contrappeso della lancetta dei secondi e un anello blu al centro della cassa che dona ancora più raffinatezza al segnatempo.

—–

