The Crew 2 si arricchisce con il Porsche Bundle pack e nuovi bolidi

Mentre ancora non è uscito il gameplay trailer di The Crew: Motorfest, il terzo capitolo della saga, Ubisoft parla a chi nel frattempo gioca ancora a The Crew 2, il titolo più recente e di cui noi abbiamo parlato in questo articolo.

Questa settimana, Ubisoft ha rilasciato il pack Porsche Bundle, che contiene, come dice il nome, veicoli Porsche, ma anche altre novità.

Tra Porsche e Bugatti in attesa del nuovo capitolo

Per chi non lo conoscesse, The Crew 2 è la risposta di Ubisoft a Need For Speed di EA Games, Forza Horizon di Microsoft, e volendo anche a Gran Turismo di Sony. Si tratta di un titolo Open World, basato come dice il nome sul fondare una crew, una squadra per affrontare sfide e gare in tutti gli Stati Uniti a bordo di auto, aerei, moto e navi, aumentando la propria popolarità e il numero di follower.

Questa caratteristica lo rende molto originale e ci ha convinto nella recensione, perché in grado di distinguerlo e di migliorare l’esperienza di gioco, anche se sembra che per The Crew: Motorfest, Ubisoft e gli sviluppatori abbiano in mente qualcosa di diverso, più vicino a un festival motoristico decisamente in stile Forza Horizon. Vedremo, però, come e se riusciranno a distinguerlo.



Tornando a The Crew 2, il Porsche Bundle, uscito il 24 maggio con un trailer, propone come vetture la Panamera Turbo S Sport Turismo e il Cayenne Turbo GT Coupé, per avere un’esperienza Porsche sempre entusiasmante, ma su due modelli diversi. Tra le altre auto sperimentate di recente, anche la Porsche 959 Raid del 2008 – Rally Raid Car, e una Spyker C8 Laviolette GT2-R del 1925. Anor

Più di recente, invece, la Bugatti Centodieci, omaggio alla EB8, una delle più esclusive di tutto il gioco. The Crew 2 è disponibile per PC, PS4, Xbox One in questi scontato del 90% e si trova a 5 €. Il titolo è incluso anche nell’abbonamento Xbox/PC Game Pass di Microsoft.

