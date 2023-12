E’ di LG la nuova antenna trasparente per automobili integrata nel parabrezza. Questa soluzione, sviluppata in collaborazione con Saint-Gobain Sekurit, è una rivoluzionaria tecnologia di telecomunicazione.

Si tratta in estrema sintesi di una pellicola trasparente, applicabile direttamente sui vetri dei veicoli oppure integrata direttamente nel parabrezza o addirittura nei tetti in vetro.

I vantaggi dell’antenna sul parabrezza

Sappiamo come l’industria automobilistica stia vivendo una vera e propria evoluzione in termini di connettività, soprattutto con l’ascesa delle auto elettriche e l’imminente introduzione di veicoli a guida autonoma e software-defined. Questa trasformazione richiede ambienti di telecomunicazione all’avanguardia per lo scambio di dati in tempo reale all’interno di spazi personali high-tech.

L’antenna trasparente di LG è stata progettata per essere compatibile con vari tipi di vetri e design di veicoli, disponibile sia come soluzione applicabile sul vetro sia integrata in esso. La vasta superficie di applicazione della pellicola assicura prestazioni di telecomunicazione affidabili e scalabilità per gestire un traffico di rete crescente. Estremamente adattabile, questa innovazione telematica di LG migliora la connettività supportando 5G, GNSS (Global Navigation Satellite System) e Wi-Fi.

L’antenna può essere integrata senza problemi nei parabrezza delle auto o nei tetti panoramici in vetro. Ciò significa che i produttori di veicoli non devono fare compromessi di design nello sviluppo di nuovi modelli, eliminando la necessità di alloggiamenti tipici per le antenne convenzionali.

La pellicola presenta più di 80 innovazioni brevettate da LG, tra cui la capacità di rendere i modelli di antenna trasparenti e la tecnologia degli elettrodi trasparenti. LG, in collaborazione con Saint-Gobain Sekurit, ha migliorato l’integrità del prodotto sviluppando un metodo per applicare l’antenna trasparente sul vetro.

Creata attraverso la stretta collaborazione con Saint-Gobain Sekurit, l’antenna trasparente è un prodotto di nuova generazione che ha dimostrato eccezionali prestazioni di comunicazione per applicazioni automobilistiche attraverso test sui veicoli.

L’antenna integrata nel parabrezza di LG verrà presentata al CES 2024 il mese prossimo.

Copyright Image: Sinergon LTD