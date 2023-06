ToMove Tom, il ciclomotore elettrico italiano realizzato in bambù

Si chiama ToMove Tom ed è un particolare ciclomotore elettrico, a metà tra un monopattino e uno scooter, interamente realizzato in alluminio e bambù e pensato per la massima portabilità.

La sua caratteristica, oltre a quella dei materiali di produzione, è quella di poter esse ripiegato e inserito anche nei bagagliai più piccoli, e facilmente trasportato in ogni contesto. ToMove è una start up supportata da Reinova, e Tom è un progetto realizzato con campagna crowdfunding su Kickstarter lanciata il 6 giugno 2023, che chiunque può supportare: in 2 giorni la start up torinese ha già superato l’obiettivo di 8.000 €, raccogliendone oltre 25.000. Il prezzo di parte da 1.589 €.

ToMove Tom è leggero e agile

Questo ciclomotore elettrico è pensato per una mobilità all’ultimissimo miglio, in realtà un monopattino con sella e materiali più resistenti, ma sempre con un’autonomia intorno ai 50 km, che quindi offre comunque spostamenti rapidi nel breve raggio, con un comfort maggiore e in sicurezza, unito all’utilizzo di un casco.

Il mezzo può essere ricaricato ovunque grazie alla presa domestica, e tra l’altro viste le sue dimensioni può essere comodamente portato in ufficio o in casa senza troppi sforzi. Dispone di prestazioni modulabili a seconda della necessità, e gode di TCU e centralina del cambio per una gestione flessibile, scegliendo tra maggiore velocità o maggiore autonomia.

La sostenibilità a tutto tondo è il suo focus principale e infatti il team composto di designer e ingegneri si è concentrato sull’uso di materiali naturali e riciclabili, come appunto bambù e alluminio. Le scocche sono poi intercambiabili e permettono al cliente di scegliere tra tanti colori e pattern.

