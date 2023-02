The Crew Motorfest, pronti per sfrecciare alle Hawaii?

La software house francese Ubisoft ha svelato The Crew Motorfest, il nuovo capitolo della saga dedicata a motori di ogni tipo che debutterà nel corso dell’anno per Play Station 4 e 5, Xbox One e Series S/X e PC.

L’ultimo capitolo è stato The Crew 2, che noi avevamo recensito su Xbox One e che permetteva di spaziare tra motoscafi, aerei e automobili in giro per tutti gli Stati Uniti.

Le novità di The Crew Motorfest

Proprio mentre Microsoft ritorna al sim-racing con Forza Motorsport, anch’esso previsto per il 2023, Ubisoft porta la sua nuova idea di arcade racing, per dare un seguito al suo fortunato titolo.

La nuova avventura, anticipata da un piccolo teaser trailer, ci porta a Oahu, un’isola dell’arcipelago delle Hawaii. Come dimostra il trailer, è la risposta di Ubisoft a Forza Horizon vista la formula maggiormente open-world, ma visto anche il nome “Motorfest”: Horizon è infatti un festival. Sul sito, per confermare la voglia di dare un po’ di concorrenza a Playground Games, si legge:

Motorfest è il festival per gli amanti della car culture e il cuore pulsante del gioco. Motorfest è stato organizzato sull’incredibile isola di Oahu, nell’arcipelago delle Hawaii. Vieni a esplorare un mondo di gioco affascinante, in solitaria o con la tua crew, al volante di centinaia di veicoli leggendari.

Dal trailer possiamo notare una buona cura grafica, che sembra decisamente migliore rispetto al capitolo precedente. Tuttavia, il fatto che sia (ancora!) cross-gen probabilmente deluderà i fan, perché questo significa che il gioco è “castrato” nel suo potenziale, sia in termini grafici sia in generale nella sua potenza.



Oltre a ciò, dal trailer possiamo notare anche alcune delle auto che saranno disponibili: Ford Bronco Raptor, Lamborghini Urus, Lamborghini Siàn, Shelby Cobra sono le protagoniste del video di lancio del gioco. Quest’ultimo prevede un’estetica molto satura, con grafiche variopinte e “fumettose” secondo la moda attuale introdotta con Need For Speed Unbound.

Sul sito ufficiale è possibile registrarsi per partecipare al programma Insider e provare The Crew Motorfest prima che esca.

