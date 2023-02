Play Station Plus: i giochi auto e moto inclusi

Play Station Plus è un servizio di abbonamento offerto da Sony per gli utenti di Play Station 4 e PlayStation 5.

Il servizio offre molteplici vantaggi, tra cui la possibilità di giocare online con altri utenti, l’accesso a giochi gratuiti ogni mese, sconti esclusivi sui titoli e contenuti aggiuntivi, nonché la possibilità di archiviare i salvataggi dei propri giochi online.

Vediamo quali sono i giochi auto e moto inclusi su Play Station Plus.

Quanto costa Play Station Plus?

Per accedere ai vantaggi di PlayStation Plus è necessario pagare un abbonamento mensile, trimestrale o annuale. Ci sono anche offerte occasionali per gli abbonamenti a prezzo scontato.

I costi dell’abbonamento a PlayStation Plus possono variare a seconda dell’offerta scelta:

Essential a 8,99 € / mese, 24,99 € per tre mesi o 59,99 € l’anno. Include i giochi del mese, lo Share Play, contenuti e sconti esclusivi e l’archiviazione cloud.

24,99 € per tre mesi o 59,99 € l’anno. Include i giochi del mese, lo Share Play, contenuti e sconti esclusivi e l’archiviazione cloud. Extra a 13,99 € / mese , 39,99 € per tre mesi o 99,99 € l’anno. Oltre ai vantaggi di Essential, include l’accesso al Catalogo giochi e l’abbonamento a Ubisoft+ Classics.

, 39,99 € per tre mesi o 99,99 € l’anno. Oltre ai vantaggi di Essential, include l’accesso al Catalogo giochi e l’abbonamento a Ubisoft+ Classics. Premium a 16,99 € / mese, 49,99 € per tre mesi o 119,99 € l’anno. Ai vantaggi precedenti, si aggiungono le versioni di prova dei giochi del catalogo e lo straming nel cloud.

I prezzi possono cambiare nel tempo e potrebbero esserci variazioni nei prezzi tra i paesi. Inoltre, ci possono essere promozioni e offerte speciali che possono ridurre il costo dell’abbonamento.

Il catalogo giochi auto e moto di Play Station Plus

Differentemente da Xbox Game Pass, al momento l’offerta di Play Station Plus per i giochi auto e moto è un po’ più scarna.

Inoltre, non include i titoli esclusivi di Sony, come Gran Turismo, né i giochi della saga di Need for Speed. Ecco quindi i titoli disponibili:

Assetto Corsa Competizione . Il simulatore italiano, provato anche da noi, da godere per realismo delle auto e quantità dei circuiti.

. Il simulatore italiano, provato anche da noi, da godere per realismo delle auto e quantità dei circuiti. Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition. Un ritorno “vintage” per la saga di Rockstar, uscito nel 2022 e tra i capitoli più di successo.

– The Definitive Edition. Un ritorno “vintage” per la saga di Rockstar, uscito nel 2022 e tra i capitoli più di successo. Mud Runner, per gli appassionati di simulazione fuoristrada.

per gli appassionati di simulazione fuoristrada. Monster Truck Championship: amanti degli “americanissimi” Monster Truck? Allora il titolo ufficiale del campionato fa per voi.

amanti degli “americanissimi” Monster Truck? Allora il titolo ufficiale del campionato fa per voi. Monster Jam Steel Titans , sulla stessa onda ma più colorato.

, sulla stessa onda ma più colorato. Paw Patrol on a Roll , per giocare con i cuccioli del fortunato cartone animato.

, per giocare con i cuccioli del fortunato cartone animato. The Crew , la corsa più folle dell’universo Ubisoft.

, la corsa più folle dell’universo Ubisoft. The Crew 2 Standard Edition, provato anche da noi per un esilarante coast to coast americano a bordo di auto, aerei e motoscafi.

