Land Rover ha deciso: ecco un bel V8 sulla Defender 130 Outbound

La nuova Defender 130 Outbound è l’ultima novità della gamma Land Rover, pensata per i clienti più avventurosi che cercano un’esperienza di lusso senza rinunciare alla capacità fuoristrada che da sempre contraddistingue il marchio. E se la Defender 130 Outbound è la macchina perfetta per le avventure fuori strada, la nuova Defender 130 V8 da 500 CV è invece pensata per chi vuole godersi la guida su strada con prestazioni da urlo. Ma non finisce qui: la nuova County Exterior Pack per la Defender 1102 offre una nuova opzione di personalizzazione per gli appassionati del classico design Defender.

La Defender 130 Outbound è disponibile solo in allestimento a cinque posti, ma offre un incredibile spazio interno e una capacità di carico fino a 2.516 litri, rendendola perfetta per coloro che amano viaggiare e portarsi dietro tutto il necessario. E con i suoi esclusivi miglioramenti di design esterno, come il paraurti e l’inserto della griglia con finitura Shadow Atlas Matt e cerchi in lega da 20 o 22 pollici, la Defender 130 Outbound si distingue ovunque vada.

Per chi cerca prestazioni su strada, invece, c’è la nuova Defender 130 V8 da 500 CV, che accelera da 0-100 km/h in soli 5,7 secondi e offre un look stealth grazie alla sua finitura Carpathian Grey o Santorini Black, cerchi in lega da 22 pollici Satin Dark Gray e quattro scarichi esterni. Ma non è solo prestazioni: gli interni sono rifiniti in pelle Windsor Ebony con scamosciato Dinamica® e tessuto Robustec, e sono dotati di sedili riscaldati e raffrescati a 14 vie con memoria elettrica, climatizzatore a quattro zone e un sistema audio Meridian.

E infine, per i nostalgici del design classico Defender, c’è il nuovo County Exterior Pack per la Defender 1102, che celebra le radici del modello con un look moderno. La grafica County lungo le portiere e le fiancate è l’aggiunta più accattivante, insieme a cerchi in lega da 20 pollici e un interno rifinito in pelle Resist o pelle Windsor.

La gamma Defender si arricchisce di nuove opzioni per soddisfare le esigenze di tutti i clienti, offrendo un mix avvincente di capacità e praticità. La Defender 130 Outbound per le avventure fuori strada, la Defender 130 V8 per le prestazioni su strada e il nuovo County Exterior Pack per chi vuole personalizzare la propria Defender. Che altro si può desiderare?

