“Che posto tranquillo”… e un SUV gli piomba alle spalle distruggendo la vetrina del locale

Stavano registrando una puntata di un podcast in un locale di Houston, quando improvvisamente una Chevrolet Tahoe ha perso il controllo andando a schiantarsi nella vetrina dietro a loro. E’ successo al podcaster Nathan Reeves, insieme al fotografo Aleksey Reyes, proprio nel momento in cui stavano apprezzando la tranquillità della zona. I due sono presi un bello spavento, e che solo per miracolo ne sono usciti indenni.

C’è da dire che, superati i primi istanti di incredulità, la cosa è stata presa con filosofia da entrambe, che sono andati immediatamente a vedere se l’attrezzatura era in funzione. Tra l’altro, Reyes, l’ospite della puntata, sembra superare la vicenda con grande tranquillità, tanto da riprendere subito la scena con il proprio smartphone.

Il video dell’incidente è stato pubblicato su YouTube sul canale November Romeo, insieme alla puntata completa del podcast.

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, anche perchè la Chevy sembra perdere il controllo prima di finire contro la vetrina. Come accennato, fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi, ma la situazione avrebbe potuto essere molto peggio. Probabilmente i paletti posti sul marciapiede hanno avuto il merito di frenare la corsa del SUV impazzito quel tanto che ha permesso ai due di non rimanere schiacciati.

A quanto pare Reeves non si è perso d’animo, consegnando il suo biglietto da visita agli agenti di polizia presenti sul luogo dell’incidente. Probabilmente questa è la sua puntata di maggior successo. Non resta che augurargli di trovare posti un po’ più “tranquilli”…

