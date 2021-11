Il video del camionista ucraino in contromano, fermato dalla polizia e sanzionato di 2.000 euro, ritiro della patente e fermo del camion per tre mesi.

Un contromano che sarebbe potuto finire in tragedia quello capitato sull’autostrada A6 Torino-Savona in direzione Liguria. Un autista ucraino, immortalato in un video diventato virale sui social, ha infatti sbagliato completamente direzione nel momento in cui è ripartito dall’area di servizio di Priero.

Fortunatamente la rapida reazione della Polizia Stradale ha permesso di evitare qualsiasi incidente, con le forze dell’ordine che hanno bloccato il TIR all’uscita di Ceva. Il camionista è stato multato per 2.000 euro, il ritiro della patente ed il fermo del camion per tre mesi.

