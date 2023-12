Molti italiani approfittano delle vacanze natalizie per trascorrere fuori città, soprattutto nei giorni che precedono e seguono Capodanno e la Befana. Viabilità Italia prevede un incremento di traffico sull’intera rete stradale e autostradale nazionale, in particolare per l’intera giornata di sabato 30 dicembre, nel pomeriggio di lunedì 1 gennaio e nella mattinata di martedì 2 gennaio, in particolar modo per i vacanzieri che rientrano nei grandi centri urbani.

Si ricorda che il divieto di circolazione fuori dai centri urbani per i mezzi con massa superiore alle 7,5 t è previsto nelle sole giornate festive, dalle ore 9:00 alle ore 22:00 e che in molte autostrade e strade extraurbane è vigente l’obbligo di circolare con pneumatici invernali montati ovvero di avere a bordo idonei strumenti antisdrucciolevoli prontamente utilizzabili.

La Polizia stradale sorveglia strade e autostrade nei giorni di traffico più intenso per garantire sicurezza ai viaggiatori ma richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme stradali.

Per chi si mette in viaggio con un veicolo elettrico: attualmente sono 100 le stazioni di ricarica ad alta potenza (High Power Charger – HPC) Free To X, attive sulla rete autostradale con un’interdistanza media di 80 km, distribuite sulle principali direttrici della rete in gestione.

Previsioni meteorologiche

Per la giornata del 30 dicembre sono attese ancora condizioni meteorologiche poco mutevoli, con nubi basse su diverse aree, ma precipitazioni sulle sole aree comprese tra Liguria di Levante, Toscana nord-occidentale ed Appennino emiliano. Nel corso della giornata di domenica 31 dicembre, previsto un lieve peggioramento, con neve sui settori alpini e precipitazioni sparse sulle regioni del Nord, in estensione nella giornata del 1° dell’anno, a quelle del versante tirrenico peninsulare. Lunedì 1 gennaio attese deboli precipitazioni sulle aree tirreniche meridionali e nuovamente tra Liguria e Toscana, con nuvolosità irregolare sul resto dell’Italia.

Per la sicurezza su strada e per un viaggio sicuro ricordatevi sempre di:

Tenervi costantemente aggiornati sulla situazione del traffico per pianificare al meglio le partenze

Controllare adeguatamente il proprio veicolo, in particolare pneumatici e freni

Adottare sempre la massima prudenza, ricordando di allacciare le cinture di sicurezza anteriori e posteriori (inclusi i seggiolini per bambini), e di rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza;

Non distraetevi alla guida, soprattutto con i dispositivi mobili

Infine, durante il viaggio restare sempre aggiornati sulle condizioni di viabilità mediante i canali: autostrade.it, RTL 102.5, Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero gratuito 803.111, attivo 24 ore su 24. L’evoluzione del traffico è consultabile anche tramite l’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile al numero verde gratuito 800.841.148.

