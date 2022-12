Montblanc Regali di Natale 2022: è il momento più magico dell’anno. Le vette delle Alpi sono ricoperte da una coltre di neve fresca che brilla sotto i raggi del sole e luccica quando è baciata dal pallore della luna invernale. Gli sciatori si cimentano nell’ultima discesa della giornata, sfrecciando elegantemente dalla cima della pista fino al paesino a valle, circondato dagli alberi. Il Monte Bianco, vetta monumentale e maestosa, fa da sfondo a questa idilliaca scena invernale.

Ispirati alla grandiosa montagna, gli accessori Montblanc sono realizzati con la massima maestria artigianale e sono caratterizzati da un design raffinato. Accessori di pelletteria, strumenti da scrittura, segnatempo: ogni accessorio, funzionale ma dal grande appeal emotivo, è pensato per ringraziare di cuore chi lascia il segno nella vita degli altri, o per ispirare chi desidera distinguersi con passione e dedizione.

Montblanc Regali di Natale 2022: gli accessori di pelletteria

La vita è sempre un’avventura, un viaggio di continua esplorazione: per questo, gli accessori di pelletteria Montblanc sono tanto eleganti quanto pratici, con forme e funzioni in grado di soddisfare le esigenze di chi è sempre in movimento. Omaggiando le origini di Montblanc e il suo legame con la natura e il Monte Bianco, gli accessori della collezione Meisterstück Scenic Capsule sono impreziositi da paesaggi invernali con cime innevate. Vette bianche si stagliano contro cieli blu, sciatori fanno lo slalom sulle piste o saltano fendendo l’aria. Le diverse forme e funzionalità di quest’elegante collezione includono portacarte, astucci per strumenti da scrittura, custodie per telefono indossabili e portachiavi.

Un compagno per le avventure di tutti i giorni, lo zaino Meisterstück Selection Soft è realizzato in morbidissima pelle e presenta elementi funzionali, come gli scomparti e le soluzioni per l’organizzazione nella parte esterna. La borsa portadocumenti Meisterstück Selection Soft è un accessorio elegante e moderno perfetto per il lavoro. Grazie agli eleganti dettagli di design, la custodia tascabile Meisterstück da 6 scomparti e il portafoglio Meisterstück da 10 scomparti con portamonete sono accessori essenziali e sobri.

Strumenti da scrittura

Nulla è più personale e unico della scrittura a mano e del segno che si lascia con la penna sulla carta. Di forma elegante, impreziosita dalla superficie in pregiata resina nera lucida, la stilografica Meisterstück Classique rappresenta un’icona della scrittura. Uno strumento per esprimere sé stessi e la propria creatività e fantasia, un regalo che sorprende generazione dopo generazione.

Un omaggio alla naturale bellezza dei ghiacciai che circondano il Monte Bianco: la stilografica 146 Meisterstück “Glacier” Solitaire M è resa unica da una speciale incisione di rifrazione geometrica su cappuccio e corpo, a loro volta rivestiti con lacca blu traslucida e abbinati a dettagli con finitura platino.

Per gli animi curiosi ed esploratori, la penna a sfera StarWalker Precious Resin esprime la meraviglia dell’esplorazione spaziale e delle passeggiate tra le stelle. La pregiata resina nera di questo strumento da scrittura ricorda l’immensità scura dello spazio, e la cupola traslucida sotto l’emblema Montblanc simboleggia la terra vista dalla luna che spunta dietro l’orizzonte. L’edizione StarWalker BlackCosmos è caratterizzata da una superficie di colore nero scuro con trattamento martellato, che evoca la superficie rocciosa dei pianeti ancora immersi nell’oscurità del cosmo.

Piccola e compatta, la stilografica Montblanc Heritage Rouge et Noir Baby Special Edition color avorio è una rivisitazione delle penne “Baby” Montblanc degli anni ’10 e ’20 del secolo scorso. Erano gli strumenti da scrittura più piccoli dell’epoca, quando la Maison trasformava l’universo della scrittura introducendo le penne portatili, presto diventate irrinunciabili compagne di viaggio.

Orologi

Esplorazione, scoperta, connettività, innovazione: sotto l’albero c’è un orologio per ogni passione e stile di vita. Per gli avventurieri più intrepidi, il segnatempo 1858 Iced Sea Automatic Date è il primo orologio certificato per le immersioni, con un quadrante ghiacciato che dà l’impressione di guardare attraverso il ghiaccio.

L’orologio 1858 Geosphere Chronograph 0 Oxygen LE1786 è pensato per le esplorazioni in montagna e di recente è stato indossato dall’alpinista Simon Messner per scalare la cima del Monte Bianco. In assenza di ossigeno, tutte le componenti del movimento garantiscono un’ottima resistenza e forniscono una maggiore precisione nel tempo. L’orologio, realizzato in soli 1786 esemplari, per evocare la data dalla prima scalata del Monte Bianco a opera di Jacques Balmat l’8 agosto 1786, presenta un quadrante blu decorato con un motivo raffigurante un ghiacciaio ed è completato da un cinturino in pelle di vitello Sfumato blu con cuciture beige.

Lo smartwatch Summit 3, sempre connesso, è caratterizzato dalla cassa in pregiato titanio spazzolato a mano, da display configurabili ricchi di dettagli e da cinturini realizzati a mano in pelle di vitello italiana e caucciù. Lo smartwatch Summit 3 è dotato dell’ultima versione del sistema operativo Wear OS 3 di Google e di una selezione di app per soddisfare le esigenze di chi lo possiede. Inoltre, in occasione delle feste, in Google Play Store sarà disponibile come regalo un divertente display invernale da poter utilizzare per il proprio Smartwatch Summit 3.

